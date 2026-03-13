ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಬರೆಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ; ₹1 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ಟೆಕ್ಕಿಗಳು!
Published : March 13, 2026 at 6:22 PM IST
ಪಾರ್ವತಿಪುರಂ ಮಾನ್ಯಂ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಕೇವಲ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಕಂಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಪಾರ್ವತಿಪುರಂ ಮಾನ್ಯಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಬ್ಬರು ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುವ ಮೂಲಕ ತಾವು ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಚ್ಚರಿ ಅನ್ನಿಸಿದರೂ ಸತ್ಯ!
ಸಂದೀಪ್ ಮತ್ತು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹೀಗೊಂದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಮಾದರಿಯಾದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಸಂದೀಪ್ ಮತ್ತು ಸೋಮಶೇಖರ್, ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಇತರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದರು. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾ, ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಉದ್ಯಮ ಈಗ ₹1 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನ್ಯಾಚುರಿಕ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದು, ಇತರರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ?: ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರು ಸೇವಿಸುವ ಪದಾರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಸೇವಿಸದ ವಯಸ್ಕರು ಸಹ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಗಳಾಗಲಿ, ಮದುವೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಚರಣೆಯಾಗಲಿ. ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಬಹುತೇಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ನೋಡಿ, ಪಾರ್ವತಿಪುರಂ ಮಾನ್ಯಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂದೀಪ್ ಮತ್ತು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅದನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ 'ನ್ಯಾಚುರಿಕ್ಸ್' ಎಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟರು. ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಉದ್ಯಮ ಇಂದಯ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಫಲ.
₹1 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ: ಸಂದೀಪ್ ಮತ್ತು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಇಬ್ಬರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಕುಳಿತಾಗ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುವ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿತು. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬಂತೆ ಈ ಉದ್ಯಮ ಅವರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಈಗ ₹1 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನ್ಯಾಚುರಿಕ್ಸ್' ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳದ ಜನರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ತಯಾರಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿತು.ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ್ಣು ಆಧಾರಿತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಏಕೆ ಹಾಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಯೋಚಿಸಿದೆವು. ಆ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. 2024 ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. - ಸೋಮಶೇಖರ್, ಉದ್ಯಮಿ
ನೇರಳೆ (ಭಾರತೀಯ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ), ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಪೇರಲ, ಸೀತಾಫಲ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಲೋಚಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇವೆ. ಬಳಿಕ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಸಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತೇವ. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗಿಂತ ನಿಜವಾದ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ "ನ್ಯಾಚುರಿಕ್ಸ್" ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 10 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ನಾವು 20 ರೀತಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವ. ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. - ಸಂದೀಪ್, ಉದ್ಯಮಿ
ಸಂದೀಪ್ ಮತ್ತು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕೇವಲ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸದೇ ಗ್ರಾಮದ 8 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ 15 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಪವಾಡವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಸಂದೀಪ್ ಮತ್ತು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
