ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ - ಸಂಜೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್; ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಇದ್ದರೂ ಸಂಜೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್!
ಪದವಿಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಫರಿದಾಬಾದ್ನ ರಚಿತ್ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ.
Published : May 2, 2026 at 4:13 PM IST
ಫರೀದಾಬಾದ್, ಹರಿಯಾಣ: ಇದು ಫರೀದಾಬಾದ್ನ ಸೆಕ್ಟರ್-28ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 'ವಾಹ್ ತಂದೂರ್' ಸ್ಟಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜನರ ಗುಂಪು ಸೇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಈ ಸ್ಟಾಲ್ ಯಾರದ್ದು ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸವಿರುಚಿಯಾದ ಆಹಾರ ಬಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ.
ಇದು ರಚಿತ್ ಮದಾನ್ ಅವರ ಅದ್ಬುತವಾದ ಹಾಗೂ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ಕಥೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ರಚಿತ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಆಶಯವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿರುವ ಇವರು ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಂದು ರಚಿತ್ ದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೋಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್: ರಚಿತ್ ಮದಾನ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೇತನವಿದೆ. ಆದರೂ ಪ್ರತಿ ಸಂಜೆ ಸೆಕ್ಟರ್ 28 ಹುಡಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸವಿರುಚಿಯಾದ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇವರು ಸಂಜೆ 'ವಾಹ್ ತಂದೂರ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಕುಕಿಂಗ್ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಇದುವೇ ಉದಾಹರಣೆ:
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಓದಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದು ಮುಗಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನೊಳಗಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಹಾಗೂ ಹವ್ಯಾಸ ಎಂದಿಗೂ ಶಾಂತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂದು ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ - ರಚಿತ್, ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್
ಹಗಲಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ - ಸಂಜೆ ಕುಕಿಂಗ್: ETV ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಚಿತ್ ಮದಾನ್, ನನಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡು ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲಾ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರು ಓದಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಕುಕಿಂಗ್ನಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಈ ಉತ್ಸಾಹ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ನಾನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಓದು ಮುಗಿಸಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗಾಗಿ ರೂರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದೆ. ಓದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತೊಡಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು. ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಚಿತ್ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳಿವು: ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಳಕು ಮಾಡಬೇಡ, ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡು ಎಂದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮಾತೇ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು. ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಈ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಬರಿದಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯವೂ ಆಯಿತು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಜನರು ಏನಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಎಂಬ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಈ ಕನಸನ್ನು ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡೆ. ನಂತರ ಮನೆಯವರು ಬಹಳ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜನರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರತೊಡಗಿತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಹಾಗೂ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಚಿತ್ ವಿವರಿಸಿದ್ರು.
ರಚಿತ್ಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗುವ ಮನಸಿರಲಿಲ್ಲ: ನನ್ನ ಕನಸು ಎಂದಿಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗುವುದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಾನು ಡ್ರಮ್ಮರ್ ಕೂಡಾ ಹೌದು. ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ರಚಿತ್. ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾಲ್ಗೆ ತೆರಳಿ, ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೈಜೀನಿಕ್ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಯಾರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಜನರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವೂ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಸಂಜೆಯಾದಂತೆ ಈ ಸ್ಟಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ಸೇರುತ್ತೆ ಜನರ ಗುಂಪು: ರಚಿತ್ ಮದಾನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಮೋಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ತಂದೂರಿ ಗ್ರೇವಿ ಮತ್ತು ಮಲೈ ಗ್ರೇವಿ ಮೋಮೋಸ್ಗಳನ್ನು ಜನರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 150 ರೂಪಾಯಿ.
