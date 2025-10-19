ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಹಣತೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್
ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಮಯಗೊಳಿಸಲು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 19, 2025 at 5:07 PM IST
ಬಟಿಂಡಾ(ಪಂಜಾಬ್): ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೀಪಗಳನ್ನು ಇಂದು ಆಧುನಿಕ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸುಸ್ಥಿರ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ದೀಪಗಳ ಹಳೆಯ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಹಸುವಿನ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅದರ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಹಸುವಿನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟರು. ಬಟಿಂಡಾದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಲು ಗೋಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ಇವರಿಗೆ ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಯಿತು. ಆಗ ಮೋಹಿತ್ ಅವರು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
"ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ 1997ರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. 2000ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಮೂಡಿತು. ಗೋಮಾತೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗನಿಸಿತು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹುದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಮೋಹಿತ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ದೀಪಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಹಸುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಹಸುವಿನ ಭಕ್ತ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಮೋಹಿತ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
"ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ನಾವು ಸುಮಾರು 5 ಸಾವಿರ ದೀಪಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 50,000 ದೀಪಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ನಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೀಪಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವು ಈಗ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
3 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ದೀಪ: "ಪ್ರತಿ ದೀಪವು 3 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಈ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಸಗಣಿಯ ದೀಪಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನನ್ನ ಪುತ್ರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಸುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
