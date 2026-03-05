ETV Bharat / bharat

ಭಾರತದ ಪರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಂಜಾಬಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್​ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಗ್ರೆವಾಲ್ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂಜಾಬಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್​ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಗ್ರೆವಾಲ್​ ಅವರನ್ನು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಇರಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

NANCY GREWAL
ಪಂಜಾಬಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್​ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಗ್ರೆವಾಲ್ (Instagram@ Nancy Grewal)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 5, 2026 at 3:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್​ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಗ್ರೆವಾಲ್​ ಅವರನ್ನು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹರಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಇರಿಯಲಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಎಸೆಕ್ಸ್​​ ವಿಂಡ್ಸರ್​ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೇಳೆ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆನಡಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತೀಕ್ಷ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ: ಕೆನಡಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಅಗಿರುವಂತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿದ್ದ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಗ್ರೆವಾಲ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಗ್ರೆವಾಲ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಹೇಳಿಕೆ, ಪೋಸ್ಟ್​ಗಳಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಶಂಕಿತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಗ್ರೆವಾಲ್​: ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಗ್ರೆವಾಲ್ 6 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ (ಫೆಬ್ರವರಿ 28) ತಮ್ಮ ಫೇಸ್​ ಬುಕ್​​ನಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರೀಅಕಲ್ ತಖ್ತ್ ಜಥೇದಾರ್ ಕುಲದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಗರ್ಗಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಭ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅವರು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ರಂದು, ಅವರು ಡೇರಾ ಬಿಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಂದು ಪಂಜಾಬ್​ ಗಾಯಕ ಕೆ.ಎಸ್. ಮಖಾನ್ ಅವರು ಅಕಾಲಿ ದಳಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನೂ ಅವರು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಸುಖ್‌ಬೀರ್ ಬಾದಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಮಜಿಥಿಯಾ ವಿರುದ್ಧವೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದರು.

ಭಾರತ ಪರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ನ್ಯಾನ್ಸಿ: ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಗ್ರೆವಾಲ್ ಕೆನಡಾದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಮೂಲತಃ ಪಂಜಾಬಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಖಲಿಸ್ತಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

NANCY GREWAL MURDERED IN CANADA
INFLUENCER NANCY GREWAL
SOCIAL MEDIA INFLUENCER DEATH
ಯೂಟ್ಯೂಬರ್​ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಗ್ರೆವಾಲ್
NANCY GREWAL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.