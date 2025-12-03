ಸಂಚಾರ ಸಾಥಿ APPನಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ನಕಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ರದ್ದು, 7 ಲಕ್ಷ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಕವರಿ: ಕೇಂದ್ರ
ಸಂಚಾರ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದಾದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : December 3, 2025 at 2:11 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವ ಸಂಚಾರ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಣ್ಗಾವಲು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಂಚಾರ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿವಾದವೆದ್ದಿದೆ. ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ದೀಪೇಂದರ್ ಹೂಡಾ ಲೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್ ಕುರಿತು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಿಂಧಿಯಾ, ಸಂಚಾರ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಂಚಾರ ಸಾಥಿಯಿಂದಾದ ಲಾಭವೇನು?: ಸಂಚಾರ ಸಾಥಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಚಿವರು, 2023ರಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸಾಥಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. 2025 ರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಹೊರತಂದೆವು. ಈವರೆಗೂ ಇದು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ನಕಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ರದ್ದಾಗಿವೆ. ಕಳವಾದ 26 ಲಕ್ಷ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 6 ಲಕ್ಷ ನಕಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಜನರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ಲೋಪಗಳನ್ನು ಜನರು ಗುರುತಿಸಿದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಆ್ಯಪ್ ರಚಿಸಿದೆ. ಜನರ ಕೈಗೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆ ಬೇಡ ಎನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಮದಾಗುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೂಲಕ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
