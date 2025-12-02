ETV Bharat / bharat

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಸಂಚಾರ್​ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್​ ಕಡ್ಡಾಯ: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಆರೋಪ

ಕಳ್ಳತನವಾದ ಮೊಬೈಲ್​ ಪತ್ತೆ, ಸೈಬರ್​ ವಂಚನೆ ವರದಿ, ನಕಲು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಂಚಾರ್​ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್​ ಅನ್ನು ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.

PRIYANKA VADRA
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ (PTI)
Published : December 2, 2025 at 3:23 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಸಿಮ್ ನಕಲು, ಸೈಬರ್​ ವಂಚನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ 'ಸಂಚಾರ್​ ಸಾಥಿ' ಆ್ಯಪ್ ​ಅನ್ನು ಮೊಬೈಲ್​​ ಫೋನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ವಿರೋಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಗೂಢಾಚಾರ ನಡೆಸುವ, ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ, ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಒಂದು ಗೂಢಚಾರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ವಂಚನೆ ವರದಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ, ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಿಗಾ ಇಡುವುದರ ಮಧ್ಯೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗೆರೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಆ್ಯಪ್​ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಸೈಬರ್​ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಫೋನ್​​ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್​ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕರು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ" ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಸಂಸತ್​ ಕಲಾಪ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂಷಿಸಿದರು.

'ಭಾರತ ಈಗ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿದೆ'- ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಣದೀಪ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತ ಈಗ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಅಧಿಕೃತ ಪೆಗಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ REDFLAG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಂತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಈಗ ಕಣ್ಗಾವಲು ದೇಶ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದೆಯೇ? ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕು ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್​ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್​​ನಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು, ನೀವಿರುವ ಸ್ಥಳ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?, ಕರೆಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾ​ಪ್​ ಚಾಟ್​ ಅನ್ನು ಸಹ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

SANCHAR SAATHI
SNOOPING APP
ಸಂಚಾರ್​ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ
PRIYANKA VADRA

