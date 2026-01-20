ETV Bharat / bharat

ಸೂರತ್​ ಪೊಲೀಸರ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆ: 5.85 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಾವಿನ ವಿಷ ವಶಕ್ಕೆ, 7 ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್​

ಸೂರತ್​ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಹಾವಿನ ವಿಷ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 7 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Snake Venom Worth 5 Crore Seized
ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾವಿನ ವಿಷ ಮತ್ತು ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 20, 2026 at 4:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸೂರತ್ (ಗುಜರಾತ್): ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಸೂರತ್ ನಗರ ಈಗ ಮಾದಕವಸ್ತುವಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಸೂರತ್ SOG (ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಸಂಸ್ಥೆ) ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು 6.5 ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್​ ನಾಗರಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ವಿಷದ ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹90 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷದೊಂದಿಗೆ ವಡೋದರಾ ಮತ್ತು ಸೂರತ್‌ನಿಂದ ಏಳು ಜನರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮದುವೆ ಬ್ಯೂರೋದಲ್ಲಿ 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಡೀಲ್​! ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಷದ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಂಶ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ವಡೋದರಾದ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸೂರತ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಬ್ಯೂರೋ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮನ್ಸುಖ್ ಘಿನಯ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ವಡೋದರಾದ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಸೂರತ್‌ನ ಇಬ್ಬರು ವಕೀಲರು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಜನರು ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಗೂ ನಿಗದಿತ ಕಮಿಷನ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಒಪ್ಪಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ, ಲಸ್ಕಾನಾ-ಸರ್ತಾನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಸೋನಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳವರೆಗೆ: ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷವನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಆರ್‌ಟಿಒ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ವಾಸಿಸುವ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಸೋನಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಈ ವಿಷವನ್ನು ಈಗ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಕ್ರಮ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್‌ಒಜಿ ಡಿಸಿಪಿ ರಾಜ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಕುಮ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿವರ:

  • ಮನ್ಸುಖ್ ಘಿನಾಯಾ (67 ವರ್ಷ, ಸೂರತ್)
  • ಚಿಮನ್ ಭುವ (60 ವರ್ಷ, ಸೂರತ್)
  • ಸಮೀರ್ ಪಾಂಚಾಲ್ (41 ವರ್ಷ, ವಡೋದರಾ)
  • ಪ್ರವೀಣ್ ಶಾ (74 ವರ್ಷ, ವಡೋದರಾ)
  • ಕೇತನ್ ಶಾ (50 ವರ್ಷ, ವಡೋದರಾ)
  • ಮಕರಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ (54 ವರ್ಷ, ವಡೋದರಾ)
  • ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಾ (40 ವರ್ಷ, ವಡೋದರಾ)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಂಚಕರ ಖಾತೆ ಸೇರಿದ್ದ ₹2.16 ಕೋಟಿ ರಿಕವರಿ: 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್‌'ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು

TAGGED:

GUJARAT POLICE SEIZED SNAKE VENOM
ಹಾವಿನ ವಿಷ
ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥ
SNAKE VENOM SEIZED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.