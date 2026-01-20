ಸೂರತ್ ಪೊಲೀಸರ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆ: 5.85 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಾವಿನ ವಿಷ ವಶಕ್ಕೆ, 7 ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್
ಸೂರತ್ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಹಾವಿನ ವಿಷ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 7 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 20, 2026 at 4:32 PM IST
ಸೂರತ್ (ಗುಜರಾತ್): ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಸೂರತ್ ನಗರ ಈಗ ಮಾದಕವಸ್ತುವಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಸೂರತ್ SOG (ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಸಂಸ್ಥೆ) ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು 6.5 ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ನಾಗರಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ವಿಷದ ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹90 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷದೊಂದಿಗೆ ವಡೋದರಾ ಮತ್ತು ಸೂರತ್ನಿಂದ ಏಳು ಜನರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಬ್ಯೂರೋದಲ್ಲಿ 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಡೀಲ್! ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಷದ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಂಶ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ವಡೋದರಾದ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಬ್ಯೂರೋ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮನ್ಸುಖ್ ಘಿನಯ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ವಡೋದರಾದ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಸೂರತ್ನ ಇಬ್ಬರು ವಕೀಲರು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಜನರು ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಗೂ ನಿಗದಿತ ಕಮಿಷನ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಒಪ್ಪಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ, ಲಸ್ಕಾನಾ-ಸರ್ತಾನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಸೋನಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳವರೆಗೆ: ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷವನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಆರ್ಟಿಒ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ವಾಸಿಸುವ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಸೋನಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಈ ವಿಷವನ್ನು ಈಗ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಕ್ರಮ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಒಜಿ ಡಿಸಿಪಿ ರಾಜ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಕುಮ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿವರ:
- ಮನ್ಸುಖ್ ಘಿನಾಯಾ (67 ವರ್ಷ, ಸೂರತ್)
- ಚಿಮನ್ ಭುವ (60 ವರ್ಷ, ಸೂರತ್)
- ಸಮೀರ್ ಪಾಂಚಾಲ್ (41 ವರ್ಷ, ವಡೋದರಾ)
- ಪ್ರವೀಣ್ ಶಾ (74 ವರ್ಷ, ವಡೋದರಾ)
- ಕೇತನ್ ಶಾ (50 ವರ್ಷ, ವಡೋದರಾ)
- ಮಕರಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ (54 ವರ್ಷ, ವಡೋದರಾ)
- ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಾ (40 ವರ್ಷ, ವಡೋದರಾ)
