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ಹಾವು-ಉಡವನ್ನು ಕೊಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಯುವಕರು; ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಹಾವು-ಉಡವನ್ನು ಕೊಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಐವರು ಯುವಕರನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat Graphics)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 9, 2026 at 3:59 PM IST

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ಕಂಕೇರ್ (ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ) : ಕಂಕೇರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಹರ್ಪುರ್ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಟ್ಟಸಿಲ್ಲಿ ಖೈರ್ಭರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಐವರು ಯುವಕರು ಹಾವು ಮತ್ತು ಉಡವನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯುವಕರು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐವರು ಯುವಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಬಂಧಿತ ಯುವಕರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಂಕೇರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು. ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಈ ಯುವಕರು ಖೈರ್ಭರಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದರು. ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ನಂತರ, ಯುವಕರು ಹಾವು ಮತ್ತು ಉಡವನ್ನು ಕೊಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಶನಿವಾರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಧಮತರಿ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ರೇಂಜ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಿರ್ಗುಡಿ ಸಾಹು ಅವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಧಮತರಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ಕ್ರಮ : ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. ನರಹರ್ಪುರ್ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಧಮತರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕಂಕೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ತಂಡವು ವಿಡಿಯೋ ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತು.

ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿದಾರರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಂಡವು ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿಡಿಯೋದ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲಾಖೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದವು.

'ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ನೇರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಉಡುಗಳು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಜಾತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಎರಡೂ ಅಪರಾಧಗಳಾಗಿವೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಕಂಕೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್. ಎಸ್. ಮಾರ್ಕಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

KANKER FOREST
SNAKE AND MONITOR LIZARDS
ಹಾವು ಮತ್ತು ಉಡು
CHHATTISGARH
KANKER SNAKE KILLING VIDEO

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