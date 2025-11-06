ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬಸವನಹುಳುಗಳ ಹಾವಳಿ ವಿಪರೀತ: ಇವುಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಮರಗಳೂ ನಾಶ
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬಸವನಹುಳುಗಳ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 6, 2025 at 5:58 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಅವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಬಂದವು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಹಸಿರು ಎಲೆ, ಬಳ್ಳಿ, ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮನೆಗಳ ಹಿತ್ತಲಿಗೂ ದಾಂಗುಡಿ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಈ ಕೀಟದ ಹೆಸರು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬಸವನಹುಳು. ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ನ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಬಾಯ್ನ್ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮೂರು ಎಕರೆ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬಸವನಹುಳುಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇವುಗಳು ಗುಂಪಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಹಸಿರನ್ನು ಮೇಯ್ದು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬಸವನಹುಳುಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದವು ಎಂಬುದು ವಿಸ್ಮಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಸಿರು ಎಲೆ, ಬಳ್ಳಿ, ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯಗಳು, ಮೊಗ್ಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮರಗಳನ್ನು ಇವು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಜೀವಿತಾವಧಿ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು: ಈ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬಸವನಹುಳು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಅವುಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ವರ್ಷ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೂರಾರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಈ ಕೀಟಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋದಾವರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರು ನಿದ್ರೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು.
ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಆಯಿಲ್ ಪಾಮ್, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಭಾರೀ ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು. ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಬಳಿಕ, ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣ, ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಬಸವನಹುಳು ನಾಶಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು.
ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು: "ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ (ತೇವಾಂಶ) ಇದ್ದರೆ ಇವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಹಡಗುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಕೀಟಗಳು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿವಿಯ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರೆಡ್ಯನಾಯಕ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ: "ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬಸವನಹುಳುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಬೋಯಿನ್ಪಲ್ಲಿ ವೃತ್ತದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಅಶುತೋಷ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
