ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಆಕಾಸಾ ಏರ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ; ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ
ಪುಣೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಆಕಾಸಾ ಏರ್ನ ಕ್ಯೂಪಿ 1312 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : January 13, 2026 at 3:26 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿಳಿಯಬೇಕಿದ್ದ ಆಕಾಸಾದ ಬೋಯಿಂಗ್ 737 ಮಾಕ್ಸ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಮಾನ ಪುಣೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗಿದದಿ, ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಸಮಯವನ್ನು ಮರು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏರ್ಲೈನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬೋಯಿಂಗ್ 737 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಮಾನ ಪುಣೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪುಣೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಆಯಿತು. ಬಳಿಕ ವಿಮಾನ 8.50ಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿತು ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಣೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಆಕಾಸಾ ಏರ್ನ ಕ್ಯೂಪಿ 1312 ವಿಮಾನದ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೆಲ್ಲಾ ವಿಮಾನದಿಂದ ಇಳಿಯುವಂತೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಷಾದಿಸಿದ ಆಕಾಸಾ ಏರ್, ಆಕಾಸಾ ಏರ್ ವಿಮಾನದ ಕ್ಯೂಐಪಿ 1312 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಳಂಬಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.15ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜ. 13ರಂದು ಪುಣೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದ್ದ ಆಕಾಸಾ ಏರ್ ವಿಮಾನ ಕ್ಯೂಪಿ1312 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಹಾರಾಟ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.15ಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿತು. ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಂಜೆ ವಿಮಾನದ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮರು ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ಮರು ಪಾವತಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆಕಾಸಾ ಏರ್ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ವಿಮಾನ ಮತ್ತೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಮರಳಿತ್ತು. ದೆಹಲಿಯಿಂದ 180 ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದ ಕ್ಯೂಪಿ 1335 ವಿಮಾನ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆಯೇ ದೆಹಲಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಬದಲಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿನ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ: ಟೈರ್ ಬಸ್ಟ್ ಶಂಕೆ
ಟೇಕ್ ಆಫ್ ನಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ: ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ