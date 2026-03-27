ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದ ಕದ್ದ 3 ಪುರಾತನ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಮರಳಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್!
9ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿವ ನಟರಾಜ ಕಂಚಿನ ವಿಗ್ರಹ, 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿವ ಮತ್ತು ಉಮಾದೇವಿ ಶಿಲ್ಪ, 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಂತ ಸುಂದರರ್ ಮತ್ತು ಪರವೈ ಶಿಲ್ಪ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿವೆ.
Published : March 27, 2026 at 3:32 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸ್ಮಿತ್ಸೋನಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಷ್ಯನ್ ಕಲೆಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಿಂದ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಮೂರು ಪುರಾತನ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದುರಿಗಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಅಧಿಕೃತ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಧೃಡಪಟ್ಟಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಉಪ ರಾಯಭಾರಿ ನಮ್ಗ್ಯಾ ಸಿ. ಖಂಪಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚೇಸ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Three invaluable antiquities are returning home to India from the Smithsonian's National Museum of Asian Art: a 9th-century Shiva Nataraja bronze, a 12th-century sculpture of Shiva and Uma, and a 16th-century depiction of Saint Sundarar with Paravi.— India in USA (@IndianEmbassyUS) March 26, 2026
An agreement to this effect… pic.twitter.com/G7bdEg4gPV
ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ:
- 9ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿವ ನಟರಾಜ ಕಂಚಿನ ವಿಗ್ರಹ.
- 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿವ ಮತ್ತು ಉಮಾದೇವಿ ಶಿಲ್ಪ.
- 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಂತ ಸುಂದರರ್ ಮತ್ತು ಪರವೈ ಶಿಲ್ಪ.
ಈ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಉಮಾ ಹಾಗೂ ಸಂತ ಸುಂದರರ್ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಆರ್ಥರ್ ಎಂ ಸ್ಯಾಕ್ಲರ್ ಅವರು 1987ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂಗ್ರಹದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು.
ಸಂತ ಸುಂದರರ್ ಶಿಲ್ಪ: ಇದು 1956ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿದ ಕಲ್ಲಕುರಿಚಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೀರಸೋಲಪುರಂನ ಶಿವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿತ್ತು.
ಶಿವ ಮತ್ತು ಉಮಾದೇವಿ ಶಿಲ್ಪ: ಈ ಶಿಲ್ಪ 1959ರಲ್ಲಿ ಮನ್ನಾರ್ಗುಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿತ್ತು. 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಈ ಶಿವ ಮತ್ತು ಉಮಾ ಅವರ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು "ಸೋಮಸ್ಕಂದ" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿವ ನಟರಾಜ ಕಂಚಿನ ವಿಗ್ರಹವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರುತ್ತುರೈಪ್ಪುಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಭವ ಔಷಧೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 1957 ರಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು 2002ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಡೋರಿಸ್ ವೀನರ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ NMAA ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಫ್ರೆಂಚ್ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಆಫ್ ಪಾಂಡಿಚೆರಿಯ ಫೋಟೋ ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು "ಸ್ಮಿತ್ಸೋನಿಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಷ್ಯನ್ ಕಲೆಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಿಂದ ಮೂರು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿವೆ: 9 ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿವ ನಟರಾಜ ಕಂಚು, 12 ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿವ ಮತ್ತು ಉಮಾದೇವಿ ಶಿಲ್ಪ, ಮತ್ತು 16 ನೇ ಶತಮಾನದ ಪರವೈ ಜೊತೆ ಸಂತ ಸುಂದರರ್ " ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
