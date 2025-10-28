ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲೇ ಲಾಕ್; ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ
ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದ.
Published : October 28, 2025 at 1:00 PM IST
ರೂರ್ಕಿ(ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ರಾಜ್ಯದ ಹರಿದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೂರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಎರಡು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ತರಗತಿಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹತ್ತಿರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಅಳುತ್ತಿರುವ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿದೆ. ಆಗ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೀಗ ಮುರಿದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು.
ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ: ಈ ಶಾಲೆ ಗಂಗಾ ಕಾಲುವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಬರ್ ತಲಾಬ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಸೋಮವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27) ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ. ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಳುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಜನರು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಲಗಿದ್ದ. ಆತ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ತಾನು ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ನಂತರ ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಅಳು ನಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಹತ್ತಿರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಶಾಲೆಯ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅಳುವಿನ ಶಬ್ದ ಶಾಲೆಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರಿವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಮಗುವಿನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ವಿವರಣೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು: ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಮಗುವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಆತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ವಿವರಣೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
