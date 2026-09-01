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ದೆಹಲಿ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ: ಮಗನನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಾಲಕನ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಪ

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಸರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಿಲುಕಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ (PTI screengrab)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 1, 2026 at 3:25 PM IST

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ಕಾನ್ಪುರ್ ದೇಹಾತ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಲೀಪರ್​ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕ, ಕಾನ್ಪುರ ದೇಹಾತ್‌ನ ಡೇರಾಪುರದವನೆಂದು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕ ಕಾನ್ಪುರ ನಗರದ ಘಾಟಂಪುರದವನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಘಟನೆಯು ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ, ಅವರು ದೇರಾಪುರದ ಲಾಡ್‌ಪುರ ಪೈಡ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಚಾಲಕನಾದ ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಪುರ ನಗರದ ಘಟಾಂಪುರದ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂದೀಪ್ ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ: ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕನ ಬಂಧನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಾಲಕನ ತಾಯಿ ಶ್ಯಾಮೂರ್ತಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳಿಲ್ಲ. ಸಂದೀಪ್ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲದಿಂದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸಂದೀಪ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹ: ಚಾಲಕ ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅರ್ಚನಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 2017ರಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಕಲ್ಪಿಯಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಬಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 4ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಬಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಮರುದಿನ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ನಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ರಾತ್ರಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ತಮ್ಮ ಪತಿ ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂದಿದ್ದು, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ನ್ಯಾಯಯುತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಕುಟುಂಬವು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ನೀಡಿದ ದೂರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಶಂಕಿತರು ತಿಮಾರ್‌ಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್​​​​​ನಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೊಲೀಸರ ತಂಡವು ಚಾಲಕ ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂದೀಪ್​ ಎಂಬುವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಲೀಪರ್​ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ: ಚಾಲಕ, ನಿರ್ವಾಹಕ ಪೊಲೀಸರ​ ವಶಕ್ಕೆ

TAGGED:

DELHI POLICE ARREST
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PARI CHOWK GANGRAPE
BUS DRIVER KULDEEP
SLEEPER BUS GANG RAPE CASE

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