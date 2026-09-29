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ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣ: ದೆಹಲಿ ಸಚಿವ ಪರ್ವೇಶ್​ ವರ್ಮಾ ವಿರುದ್ದ ಎನ್​ಸಿಆರ್​: ಆಪ್​ ಶಾಸಕನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ದಾಖಲು

ಭಾನುವಾರ ಜನಕ್‌ಪುರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಚೌಕ್ ಮತ್ತು ನಜಾಫ್‌ಗಢ್ ಡ್ರೈನ್ ನಡುವಿನ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಸಚಿವರು ಯುವಕನಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ.

Slap Row Delhi Police Files Non Cognisable Report For Voluntarily Causing Hurt Against Parvesh Verma
ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 29, 2026 at 1:28 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಎಎಪಿ ಶಾಸಕ ಜರ್ನೈಲ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದೆಹಲಿಯ ತಿಲಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ 22 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಸಚಿವ ಪರ್ವೇಶ್ ವರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಜಬಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಎನ್‌ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 115ರ ಅಡಿ ಸಾಹಿಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ವರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಡಿಸಿಪಿ (ಪಶ್ಚಿಮ) ಹರೇಶ್ವರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಾಹೇಬ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಅಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಏನಿದು ಘಟನೆ?: ಭಾನುವಾರ ಜನಕ್‌ಪುರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಚೌಕ್ ಮತ್ತು ನಜಾಫ್‌ಗಢ್ ಡ್ರೈನ್ ನಡುವಿನ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಸಚಿವರು ಯುವಕನಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡಿತ್ತು. ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳೆ ವರ್ಮಾ ರಸ್ತೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುರಿತು ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ಬರುವಂತಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಹೇಬ್ ಸಿಂಗ್​​ಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಎಎಪಿಯ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಸಾಹೀಬ್​ ಸಿಂಗ್​ ವಿರುದ್ಧವೂ ಇದೆ ದೂರು: ಸಾಹಿಬ್ ಸಿಂಗ್ ಪದೇ ಪದೇ ಅಪರಾಧ ಎಸಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಭಾನುವಾರದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಡಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಬ್ ಸಿಂಗ್ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪರ್ವೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಆಪ್​ ಆಗ್ರಹ: ಯುವಕನಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ಸೋಮವಾರ ವಿಕಾಸ್‌ಪುರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೊರಗೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿತ್ತು .

ಪೊಲೀಸರನ್ನು​ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ ಆಪ್​ನ ದೆಹಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೌರಭ್​ ಭಾರದ್ವಾಜ್​, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪರ್ವೇಶ್ ವರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷದ ದೃಶ್ಯ ಇರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ, ಎಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಎಚ್‌ಒ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ನಾವು ವಿಕಾಸ್‌ಪುರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ. ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನ ಪ್ರತಿ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇತನ್​ ಅಗರ್ವಾಲ್​ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್​: ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗೂ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಚೇತನ್​

TAGGED:

DELHI PWD MINISTER PARVESH VERMA
NON COGNISABLE REPORT
ದೆಹಲಿ ಸಚಿವ ಪರ್ವೇಶ್​ ವರ್ಮಾ
ಎಎಪಿ ಶಾಸಕ ಜರ್ನೈಲ್ ಸಿಂಗ್
SLAP ROW DELHI

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