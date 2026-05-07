ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸುವೇಂದು ನೆರಳಾಗಿ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ರಥ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇ ರೋಚಕ
ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದಿನದ್ದು ಎಂದು ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ರಥ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 7, 2026 at 4:59 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ, ಮಾಜಿ ವಾಯುಪಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ರಥ್(41) ಓರ್ವ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಆಪ್ತನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ರೋಚಕ.
ಮೂಲತಃ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪೂರ್ವ ಮೇದಿನಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಂಡೀಪುರದವರಾದ ಚಂದ್ರನಾಥ್, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ.
ಸುವೇಂದು ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಂಗಾಳ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಉದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಇವರೇ ಎನ್ನುವುದು ಇದೀಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ.
ಮೃದುಭಾಷಿ ಮತ್ತು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರಾದ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ಸುವೇಂದು ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಮನದಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನ ಆಚರಣೆ, ತತ್ವಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು. ರಹರಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದರು. 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಕೆಲಕಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಸುವೇಂದು ಅರಂತೆಯೇ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವೂ ಈ ಹಿಂದೆ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅವರ ತಾಯಿ ಹಾಸಿ ಅವರು ಟಿಎಂಸಿ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿ ರಥ್ರಹರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರು. 2020ರಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಮುನಿಸಿನಿಂದ ಟಿಎಂಸಿ ತೊರೆದ ಸುವೇಂದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಸಿ ಸಹ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ಸುವೇಂದು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾದರು.
ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸುವೇಂದು ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದಿನದ್ದು. 2019ರಲ್ಲಿ ಸುವೇಂದು ಅವರು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ಸುವೇಂದು ಅವರ ಆಡಳಿತ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಸುವೇಂದು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕೌಶಲ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಳು, ರಣ ನೀತಿಗಳು ಸುವೇಂದು ಅವರ ಅತ್ಯಾಪ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುವೇಂದು ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಭಬಾನಿಪುರ ಪ್ರಚಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋರ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ರಥ್ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುವೇಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮದ ದೊಹಾರಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅವರ ವಾಹನವನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದು, ಪರಿಣಾಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
