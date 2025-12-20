ETV Bharat / bharat

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್​ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಶಂಕಿತನಿಂದ ಆರು ಬಾರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ಗೆ ಭೇಟಿ; ತೆಲಂಗಾಣ ಡಿಜಿಪಿ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಶಂಕಿತ ಆರೋಪಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದು, 27 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆತ ಭಾರತ ತೊರೆದರೂ ಈ ನಡುವೆ ಆರು ಬಾರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ.

slain-bondi-beach-shooting-suspect-made-six-trips-to-hyderabad-says-telangana-dgp
ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್​ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಶಂಕಿತ ಆರೋಪಿ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 20, 2025 at 11:55 AM IST

2 Min Read
ಹೈದರಾಬಾದ್​ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಶಂಕಿತ ಸಾಜಿದ್ ಅಕ್ರಮ್ 1998ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆದ ಬಳಿಕ ಆರು ಬಾರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಡಿಜಿಪಿ ಬಿ ಶಿವಧರ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಜಿದ್ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರ ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ವಿಳಾಸ ಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ತನಿಖೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಆತನ 1998ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದ. 2000ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಆತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ. ಆ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಆತನ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು 2004ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2009ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಆತನ ತಂದೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

2012ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2016 ಮಾರ್ಚ್​​ನಲ್ಲಿ ಆತ ನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. 2022ರ ಜುಲೈ 2022ನಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಬಾರಿಗೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದಿದ್ದ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜೊತೆಗೆ ಆತನಿಗಿರುವ ಸಂಪರ್ಕದ ಕುರಿತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆತನ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಥವಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಅಂತಹ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.

ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ರಮ್​ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಆರು ಬಾರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಅದು ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಭೇಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಸಿಡ್ನಿಯ ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಹನುಕ್ಕಾ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 50 ಮತ್ತು 24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಂಕಿತ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಾಜಿದ್ ಅಕ್ರಮ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಆತನ ಮಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜನರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಡಿಜಿಪಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

