ವಿಶ್ವ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 2 ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ 64 ವರ್ಷದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್: ಇವರ ಬಳಿ ಇವೆ 164 ಪದಕಗಳು!
ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 64 ವರ್ಷದ ಅಶೋಕ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 7, 2025 at 9:20 PM IST
ಥಾಣೆ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): 64 ವರ್ಷದ "ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್" ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಅಶೋಕ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಶೋಕ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು 202 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಟ್ಟು 113 ಚಿನ್ನ, 24 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 27 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 164 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಇವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಿರಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಶೋಕ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೂಲತಃ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಯಾಣ್ನವರಾಗಿದ್ದು, ಸುಭೇದರ್ವಾಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಮುಲುಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ್ದರು. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
1981ರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಶ್ಚಿಮದ ಆಗ್ರಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮಸ್ಕರ್ ಮಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಬಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹವ್ಯಾಸವೂ ಆಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ವಿವಿಧ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿನ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ 'ಕಲ್ಯಾಣ ರತ್ನ', 'ಚಿತ್ತಪವನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಂಘ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಶೋಕ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಶೋಕ್ 2002ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 28ರಿಂದ 30ರ ವರೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ವ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೂ ತೂಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರು ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಆರು ಬಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ: ವಿಶ್ವ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಶೋಕ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ತಮ್ಮ ತರಬೇತುದಾರ ಶ್ರೀಬಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ದೇಹವು ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಸದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ 64ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ನೋಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತರದೆ ಹೊಸ, ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಂತೆ ಈ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಬ ಬಿರುದು: ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬೆಂಚ್, ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರು 'ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್' ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದರು.
