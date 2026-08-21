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ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕಿ; ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು 6 ವರ್ಷದ ಪುಟಾಣಿ ಸಾವು

ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಹಾಗೂ ಮಗು ಕುಸಿದು ಬೀಳುವ ದೃಶ್ಯ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ANDHRA PRADESH SLAPPED BY TEACHER TEACHER SLAPPED STUDENT LKG STUDENT DIES
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 21, 2026 at 1:28 PM IST

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ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಹೋಂ​ವರ್ಕ್ ಮಾಡದ್ದಕ್ಕೆ 6 ವರ್ಷದ ಎಲ್​ಕೆಜಿ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಬಾಲಕ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಣಯ್ ತೇಜ್​ (6) ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಬಾಲಕ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒನ್​ಟೌನ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೋಮ್​ವರ್ಕ್​ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಸರದಿ ಬಂದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕಿಯು ಆತನ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು, ಬಾಲಕ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಅಳುತ್ತಾ ಹೊಡೆಯದಂತೆ ಕೈ ಬೀಸುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಬಿಡದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಗು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ತಕ್ಷಣ ಬಾಲಕನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶವವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.

ಘಟನೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿರುವ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ. ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಗಾ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ರಣಯ್‌ಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಬಂತು. ಆದರೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದಿರುವ ಬಾಲಕನ ತಂದೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲೇ ಮಗ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಚಿವ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, "ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣನ ಲಿಟಲ್​​ ಗಾರ್ಡನ್​​ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷದ ಪ್ರಣಯ್​ ತೇಜ್​ ಎಂಬ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಲಕನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಯಾರೂ ಭರಿಸಲಾಗದು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ANDHRA PRADESH
TEACHER SLAPPED STUDENT
LKG STUDENT DIES
BOY DIES AFTER SLAPPED BY TEACHER

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