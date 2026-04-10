ETV Bharat / bharat

ಇರುವ 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರು ಮಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರು: ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ!

ಈ ವಿಷಯ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೇವಲ 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಆರು ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

Six Teachers, Just Eight Students: Stark Contrast Highlights Schooling Imbalance
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 10, 2026 at 12:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ತುಂಗತುರ್ಥಿ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ತೂರ್ಪುಗುಡೆಮ್‌ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಂಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ಆರು ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ.

ತುಂಗತುರ್ಥಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಓರ್ವ, 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಹಾಗೂ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊರತೆ ನಡುವೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗೈರಾದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಯ ವೆಂಕಟ್​ ರೆಡ್ಡಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾದ 36 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 18 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೆಲಂಗಾಣದ ಹತ್ತಿರದ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ 10 ಜನರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಗಿನ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಲಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ದಾಖಲಾತಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಮದ್ದಿರಾಲ ಮಂಡಲದ ಪೋಲುಮಲ್ಲದ ಪಿಎಂ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 97 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಇದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.

ಇದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಳಜಿ ಮೂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ತುಂಬಿದ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಪಕ ಬೋಧನಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮುಂಬರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತರಲು ಪೋಷಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.