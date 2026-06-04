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ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಆರು ನಾಗಾ ಜನರ ಕಣ್ಮರೆ, ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ; ANSAMನಿಂದ ಆಂದೋಲನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ

ಮೇ 13ರಂದು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ನಾಗಾ ಜನರನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾಗಾ ಸಂಘಟನೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

Six Naga people missing in Manipur, ANSAM to go for agitation
ಎಎನ್​ಎಸ್​ಎಎಂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 4, 2026 at 4:55 PM IST

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ತೇಜ್​ಪುರ್​ (ಮಣಿಪುರ): ಮಣಿಪುರದ ಕಾಂಗ್​ಪೋಕ್ಷಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೈಲಾನ್ ವೈಫೈ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೇ 13 ರಂದು ಆರು ನಾಗಾಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಸರಣಿ ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಆಲ್ ನಾಗಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಣಿಪುರ (ಎಎನ್​ಎಸ್ಎಎಂ) ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಜೂನ್ 3ರಂದು ಉಖ್ರುಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಘವು, ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ಮುಗಿದಿದೆ. ಆದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತಂಗ್ಖುಲ್ ಕಟಮ್ನಾವೊ ಸಕ್ಲಾಂಗ್ (ಟಿಕೆಎಸ್) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ತುರ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಗಾ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದೆ.

ಈ ಆಂದೋಲನದ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಾಗಿ ಉಖ್ರುಲ್ ಇಂಫಾಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 202ರಲ್ಲಿ ಇಂಫಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಅಪಹರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಮಖಾನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೊದಲು ನಾಗಾ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಂಘವು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಾಗಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 202ರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಡೆಯುವ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳೆರಡೂ ಹೊಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಆರು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಧಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆಯುವವರೆಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

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NAGA PEOPLE IN MANIPUR
SIX NAGA PEOPLE MISSING IN MANIPUR
ANSAM TO GO FOR AGITATION
MANIPUR NAGA PEOPLE MISSING
SIX NAGA PEOPLE MISSING IN MANIPUR

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