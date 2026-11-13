ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಕಾರ್ಗೊ ಹಡಗು, ಆರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ನಾವಿಕನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸುಳಿವು; ಸರ್ಕಾರದ ಮೊರೆ ಹೋದ ಕುಟುಂಬ
ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಿ.ಟಿ.ಆರ್. ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್, ಕೇಂದ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 13, 2026 at 1:05 PM IST
ದಿಂಡಿಗಲ್ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗೊಂದು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಈ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಪೈಕಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದಿಂಡಿಗಲ್ನ 23 ವರ್ಷದ ನಾವಿಕನೊಬ್ಬನ ಸುಳಿವು ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಆತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿ ಬರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆತನ ಕುಟುಂಬವು ಇದೀಗ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ದಿಂಡಿಗಲ್ನ ಕುಡೈಪರೈಪಟ್ಟಿಯ ವಡಿವೇಲು ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿಸೆಲ್ವಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, 15 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಸಮುದ್ರಯಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ, ನಾವಿಕ ವೃತ್ತಿ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನರೆವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ದುಬೈಗೆ ತೆರಳಿದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಒಂದು ವಾರದ ಒಳಗಾಗಿಯೇ, ಅವನನ್ನು ಇರಾನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೇ 9 ರಂದು, ಇರಾನ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ 'ಬ್ರಿಡ್ಜ್ 1' ಮತ್ತು 'ಬ್ರಿಡ್ಜ್ 2' ಎಂಬ ಎರಡು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗುಗಳು, ಇರಾನ್ನ ಕಿಶ್ ದ್ವೀಪದ ಬಳಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರು, ಮೂವರು ಇರಾಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಮಂದಿ ನಾವಿಕರಿದ್ದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಹಡಗು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕುಟುಂಬ, ಇರಾನಿನ ಹಡಗು ಕಂಪನಿಯೊಂದರಿಂದ ತಮಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಆ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನವೀನ್ ತಾಯಿ ಪಾಂಡಿಸೆಲ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವ ನೋವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ಮಗ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಲಾಸ್ಕರ್ ಮರೈನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್'ಎಂಬ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿದ್ದ. 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಇರಾನಿನ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ (ಡೆಲ್ಟಾ ಮರೀನ್ ಖಜಾರ್ ಕೋ.) ಮೂಲಕ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಹಡಗೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಆತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಒಂದು ವಾರದ ಒಳಗಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಇರಾನ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಮೇ 9 ರಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ದಿಂಡಿಗಲ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ, ನನ್ನ ಮಗನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಗದ್ಗದಿತರಾದರು.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದು ಅದು ಮುಳುಗಿದೆಯೇ, ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರವು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿ ಬರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನವೀನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಚೆನ್ನೈನ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಿ.ಟಿ.ಆರ್. ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್, ಕೇಂದ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.
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