ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಫೋಟ ದುರಂತದ 6 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಕಂಪನಿ CEO ಬಂಧನ
ಸಿಗಾಚಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ 54 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಲಿಯಾದ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಓ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : December 28, 2025 at 9:43 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಗಾಚಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಬೆಂಕಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 54 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಮಿತ್ ರಾಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರನ್ನು ಶನಿವಾರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದುರಂತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನ್ಹಾ ಅವರನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಎಸ್ಇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಕಂಪನಿ, ದುರಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಅಮಿತ್ ರಾಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರನ್ನು ಶನಿವಾರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಇಒ ಲಿಜಾ ಸ್ಟೀಫನ್ ಚಾಕೊ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ" ಕಂಪನಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಜೂನ್ 30 ರಂದು, ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಶಮೈಲಾರಂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಗಾಚಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ 54 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ ಮತ್ತು 33 ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. 46 ಶವಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಾಣೆಯಾದ ಎಂಟು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟಕವು ಮೈಕ್ರೋಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಡಿಎಲ್-ಭಾನೂರ್ ಪೊಲೀಸರು ಕಂಪನಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಎನ್ಎಸ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 105, 110, 117 ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಡಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತ ಪಿಐಎಲ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ತೆಲಂಗಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ತನಿಖೆಯ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿತ್ತು.
ಮೃತರ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಲಾ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ, ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವವರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ಗೆ ತುಂಬುವ ಹೀಲಿಯಂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟ: ಓರ್ವ ಸಾವು, ಐವರಿಗೆ ಗಾಯ