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6 ತಲೆಮಾರುಗಳ 83 ಮಂದಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ: ನಂದಗೋಕುಲದಂತಿದೆ ಈ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ!

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕಳವರೆಗೆ 83 ಜನರು ವಾಸ.

JOINT FAMILY STORY
ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, 83 ಜನರು ಇರುವ ತುಂಬು ಕುಟುಂಬ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 2, 2026 at 1:35 PM IST

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ಅನಂತಪುರ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳು ತೀವ್ರತರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿ, ಅಣ್ಣ- ತಮ್ಮ, ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಮಧ್ಯೆ ಕಿತ್ತಾಟಗಳು ನಡೆದು ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಛಿದ್ರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಏನೇನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲೆಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 83 ಮಂದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರೀತಿಯ ನಂದಗೋಕುಲದಂತಿದೆ.

ಹೌದು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗಂ ಮಂಡಲದ ಕುರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರು ತಲೆಮಾರಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 83 ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಊಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು ಸಮಾನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇದಪ್ಪಾ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ಘಾರ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಹನುಮಂತರಾಯುಡು ಮತ್ತು ಮುತ್ಯಾಲಪ್ಪ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಕರು. ಇವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 6 ಅತ್ತೆಯರು, 14 ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಮತ್ತು 20 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 83 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯರು ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಭೆ: ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಕಾಫಿ-ಚಹಾ ಸೇವನೆಯ ನಂತರ ಆ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರು-ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತಾವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಹೆಂಗಸರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ 'ಮೆನು' ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲ ಸದಸ್ಯರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರೆ, ಇತರರು ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮನೆಯ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಕರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ: ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸವಿದ್ದರೂ, ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಊಟ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಗಂಡಸರು ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ, ಮನೆಯ ಹೆಂಗಸರು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಘಟಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಈ ದೊಡ್ಡ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ನೆಲೆಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಕೃಷಿಯು ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನೋಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 120 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾಲೋಚಿತವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಖಾಸಗಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ: ಕೃಷಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಕುಟುಂಬವು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.

"ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಚೂರು ಚೂರಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬವು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜೀವಂತಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

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JOINT FAMILY IN ANATAPUR DISTRICT
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83 MEMBERS JOINT FAMILY
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JOINT FAMILY STORY

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