85 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ MA ಪದವಿ ಪಡೆದ ಮಾಜಿ ಯೋಧ: ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಯಲು ಇದೇ ಕಾರಣ!
ಮಾಜಿ ಯೋಧರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ 85ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1200 ಅಂಕಗಳ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ 965 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 22, 2026 at 3:07 PM IST
ಸಿರ್ಸಾ (ಹರಿಯಾಣ): 1962, 1965 ಮತ್ತು 1971ರ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಈ ಹಿರಿಯ ಯೋಧ, ತಮ್ಮ 85ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಲ್ ಚಂದ್ ಗೊದಾರಾ (85) ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗೆ ಪರದಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಕೊರಗನ್ನು ಅವರು ಇದೀಗ, ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ಇಗ್ನೋ)ದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಗೊದಾರಾ ಅವರು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಂಫಿಲ್ (MPhil) ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ಗೊದಾರಾ ಅವರ ಮರಳುವಿಕೆಯು ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಥೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 8ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಓದಿದ ನಂತರ, ಅವರು 1961ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದರು. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ದೇಶಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಯೋಧ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗದ ಕಾರಣ, ಅವರಿಗೆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ತಪ್ಪಿಹೋದ ಅವಕಾಶದ ಕೊರಗು ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಬಯಕೆ ಇವೆರಡೂ ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
2002ರಲ್ಲಿ ಗೊದಾರಾ ಅವರು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. 2004ರಲ್ಲಿ 12ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. 2007ರಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
"ನನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಯಣವನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸಲು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು. ನಾನು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಂ.ಎ. ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ರೂಢಿಗತವಾಗಿದ್ದ ಶಿಸ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಗೊದಾರಾ ಹೇಳಿದರು.
ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತರಗತಿಗಳು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಬೋಧಕರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಾದಾಗಲೆಲ್ಲ, ಮೊಮ್ಮಗಳು ನವ್ಯಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಮೊಮ್ಮಗಳು ನವ್ಯಾ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಲೇವಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದ್ದರೂ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜನನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಈಗ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮೊಮ್ಮಗಳು ನವ್ಯಾ ತಾತನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು.
"ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅವರು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂ.ಎ. (MA) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನವ್ಯಾ ಹೇಳಿದರು.
85ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಗೊದಾರಾ ಅವರು ಹಲವಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸವಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನ ದೇಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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