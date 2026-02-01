ಸುಧಾರಣೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇಗದಲ್ಲಿದೆ: ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್: 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಮಂಡನೆ
2026-2031ರ ಅವಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಡಿಸಿದರು.
Published : February 1, 2026 at 11:55 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸುಧಾರಣೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಆ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲೋಕಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 2026- 27ರ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಅವರು, "ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬ, ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ವಲಯವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಣಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಆ ವೇಗ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆರ್ಥಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಬಡವರು, ದೀನದಲಿತರು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2026-2031ರ ಅವಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ತೆರಿಗೆಗಳ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರವು ವಿಧಿಸುವ ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ವಿಭಜಿಸಬಹುದಾದ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅರವಿಂದ್ ಪನಗರಿಯಾ ನೇತೃತ್ವದ 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವನ್ನು 2023ರ ಡಿ.31ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಪನಗರಿಯಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಣಿ ಆನಿ ಜಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮನೋಜ್ ಪಾಂಡಾ, ಎಸ್ಬಿಐ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಸೌಮ್ಯ ಕಾಂತಿ ಘೋಷ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಐ ಉಪ ಗವರ್ನರ್ ಟಿ ರಬಿ ಶಂಕರ್, ಮತ್ತು ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಿತ್ವಿಕ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು, 2025ರ ನ.17 ರಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೀರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಸೀತಾರಾಮನ್: ಕಾಂಚೀವರಂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಮಿಂಚಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ!