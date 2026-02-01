ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಸೀತಾರಾಮನ್: ಏನಿದು ಯೋಜನೆ?
Published : February 1, 2026 at 1:23 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತರಾಮನ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಂತಹ ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಧಿಗೆ ದಂಡದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಜನವರಿ 31, 2026 ರವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಡೆದ ಲಾಭಾಂಶ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನೂ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಯೋಜನೆಯು ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಉದಾರಣೆ ನೀಡುವುದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ NRIಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯೋಜನೆಯು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ
ವರ್ಗ A: ವಿದೇಶಿ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದವರು
ಮಿತಿ: ಘೋಷಣೆಯಾಗದ ಆದಾಯ/ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ₹1 ಕೋಟಿ ವರೆಗೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಾವತಿ: ಆಸ್ತಿಯ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇ30ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗದ ಆದಾಯದ ಶೇ30 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ + ದಂಡದ ಬದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ30 ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?: ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವರ್ಗ B: ವಿದೇಶಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೂ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸದವರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಿತಿ: ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ₹5 ಕೋಟಿ ವರೆಗೆ
ಪಾವತಿ: ₹1 ಲಕ್ಷ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು?: ದಂಡ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎರಡರಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿ/ಆದಾಯವನ್ನು ನಿಯಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ದಂಡದೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಆಘಾತ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳ ಅರಕು ಕಣಿವೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುಸ್ಥಿರ ಪರ್ವತ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.