ETV Bharat / bharat

ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷ: ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕ ಸಾವು, ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ್ಫೋಟ!

ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಹಠಾತ್​ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಮೃತ ಯುವಕನ ಪತ್ನಿ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

IRAN ISRAEL WAR; SITAPUR YOUTH DIED IN MISSILE ATTACK IN SAUDI
ಮೃತ ರವಿ ಗೋಪಾಲ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 21, 2026 at 3:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸೀತಾಪುರ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ರಿಯಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಯುವಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮೃತನ ಕುಟುಂಬ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸೀತಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹ್ಮದಾಬಾದ್ ಪ್ರದೇಶದ ರವಿ ಗೋಪಾಲ್ (26) ರಿಯಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಮೃತ ರವಿ ಸಹೋದರ ಮನಮೋಹನ್ ದಯಾಳ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಕ್ರಂದನ (ETV Bharat)

ರವಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 18 ರಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಹಠಾತ್​ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

Iran Israel War; Sitapur youth died in missile attack in Saudi
ಮೃತ ರವಿ ಗೋಪಾಲ್ (ETV Bharat)

ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆ: ಮಹ್ಮದಾಬಾದ್‌ನ ಬಘೈನ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ರವಿ ಗೋಪಾಲ್ ಮಾ. 18ರ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 9:20ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ರಿತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಾತ್ರಿ 9:53ಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತು. ಫೋನ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, ಹಿಂದಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿಸಿತು. ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ, ಅವರ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಎಂದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮರುದಿನ, ರಿಯಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ರವಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಿತು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Iran Israel War; Sitapur youth died in missile attack in Saudi
ರವಿ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ವೀಸಾ (ETV Bharat)

ಶವವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲು ಮನವಿ: ರವಿ ಕುಟುಂಬದ ಏಕೈಕ ಆರ್ಥಿಕ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಗ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತ್ತು. ಯುದ್ಧ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಊರಿಗೆ ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 112ಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಕುಟುಂಬ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.

TAGGED:

INDIAN WORKER DEATH IN RIYADH
SAUDI ARABIA MISSILE ATTACK
RAVI GOPAL SITAPUR DEATH NEWS
IRAN ISRAEL CONFLICT IMPACT
IRAN ISRAEL WAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.