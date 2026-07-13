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ಬದರಿನಾಥ ದೇಗುಲದ ಕಾಣಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಅರೆಸ್ಟ್; ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ ಎಸ್​ಐಟಿ

ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಬಳಿಕ ಬದರಿನಾಥ ದೇಗುಲದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಆರೋಪ- ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಎಸ್​ಐಟಿ ರಚಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ- ದೇವಾಲಯದ ಓರ್ವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅರೆಸ್ಟ್

BADRINATH DONATION THEFT
ಬದರಿನಾಥ ದೇಗುಲ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 1:31 PM IST

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ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್(ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಚಾರ್​ಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಕಾಣಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ದಳ (ಎಸ್​ಐಟಿ) ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಅಮಾನತಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಮೋದ್​​ ನೌಟಿಯಾಲ್​ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಂಧನಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿ ಪ್ರಮೋದ್​ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್​​ನಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ತೆರಳಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಚಲೋಲಿಗೆ ಕರೆತಂದು, ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮಾನತು, ಬಂಧನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿ: ಬದರಿ-ಕೇದಾರ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯ (ಬಿಕೆಟಿಸಿ) ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಮೋದ್​ ನೌಟಿಯಾಲ್​, ಭಕ್ತರ ಕಾಣಿಕೆ ಕದ್ದ ಆರೋಪದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದ ಬಳಿಕ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯು ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿತ್ತು.

ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಆತ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ. ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತೆ ಬಿಕೆಟಿಸಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಜುಲೈ 16ರಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಇಂದು ನೌಟಿಯಾಲ್‌ನ ನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರು ಭಾಗಿಯಾದ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದು, ಅವರ ಬಂಧನವೂ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಆರೋಪ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ಹೇಗೆ?: ಭೈರವ ಸೇನಾ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಂದೀಪ್ ಖತ್ರಿ ಎಂಬವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಬದರಿನಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ನೀಡಿದ ಕಾಣಿಕೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ಭೈರವ ಸೇನಾ ಸ್ಥಾಪಕರ ಈ ಆರೋಪ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಬದರಿನಾಥ-ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಮಂತ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದರು.

ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಿತ್ತರವಾದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 3 ಸದಸ್ಯರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಇದರ ಮೊದಲ ಕ್ರಮ ಎಂಬಂತೆ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ಬಿಕೆಟಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರಮೋದ್ ನೌಟಿಯಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ.

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BADRINATH TEMPLE
ಬದರಿನಾಥ ಕಾಣಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ
SIT
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BADRINATH DONATION THEFT CASE

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