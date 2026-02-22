ETV Bharat / bharat

ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಕೆಲಸದೊತ್ತಡ: ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಹಾರಿದ ಬಿಎಲ್​ಒ

ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್​ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್​ನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಎಲ್‌ಒವೊಬ್ಬರು ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಹಾರಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

BLO JUMPS INTO GANGA
ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಬಿಎಲ್​ಒ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 22, 2026 at 4:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶ್ರೀರಾಂಪುರ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಬಿಎಲ್‌ಒವೊಬ್ಬರು ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್​ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್​ನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಹಾರಿದ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ಹೂಗ್ಲಿಯ ಸೆರಾಂಪೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಲಾಂಚ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಿಎಲ್‌ಒ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಯಾಮುದ್ದೀನ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಕ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ಬಿಎಲ್‌ಒ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಯಾಮುದ್ದೀನ್ ಅವರನ್ನು ಸೆರಾಂಪುರ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ನ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಚೀಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಿಎಲ್‌ಒ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಯಾಮುದ್ದೀನ್ ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಿಟಗಢದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಯಾಮುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಕಂಚರಪರ ಬಿಎನ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

"ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶನಿವಾರ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಏನೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಲಿ?, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆಯೋಗವು ನನಗೆ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ನಾನು ಬ್ಯಾರಕ್‌ಪೋರ್‌ನಿಂದ ಸೆರಾಂಪೋರ್‌ಗೆ ಬಂದೆ. ನಂತರ, ಸೆರಾಂಪೋರ್‌ನಿಂದ ಬ್ಯಾರಕ್‌ಪೋರ್‌ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ನಾನು ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಹಾರಿದೆ" ಎಂದು ಬಿಎಲ್​ಒ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಯಾಮುದ್ದೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಪ್ರಯಾಣಿಕನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಹಾರಿದನು. ನಾವು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆವು. ನಂತರ, ಆತ ಬಿಎಲ್‌ಒ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಫೆರ್ರಿ ಘಾಟ್ ಕೆಲಸಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಬ್ಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆರಾಂಪೋರ್ ನಗರ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಲವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಯಾಮುದ್ದೀನ್ ಅಷ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಯಿತು. ಅನೇಕ ಮತದಾರರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅವರು ಎಸ್​ಐಆರ್​ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ತಾನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅಸಮರ್ಥನೆಂದು ಬಿಎಲ್‌ಒ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಎಲ್‌ಒಗಳ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊಣೆ" ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ: ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ, ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹ ಫೌಂಡೇಶನ್ - 04424640050 (24x7 ಲಭ್ಯವಿದೆ) ಅಥವಾ ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಐಕಾಲ್ ನಂಬರ್​ 9152987821 (ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ) ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

SIRS WORKLOAD
ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಹಾರಿದ ಬಿಎಲ್​ಒ
SIR
WEST BENGAL
BLO JUMPS INTO GANGA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.