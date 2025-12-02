ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ SIR ಗದ್ದಲ: ಇಂದು ಮಕರ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ಸಂಸದರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಕರ ದ್ವಾರದೆದುರು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಸದರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 2, 2025 at 10:15 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್)ಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಸಂಸತ್ತಿನೆದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ನಿನ್ನೆ 12 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಉಂಟಾದ ಗದ್ದಲದಿಂದಾಗಿ ಸದನವನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.
"ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಕರ ದ್ವಾರದ ಎದುರು ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಮಣಿಕಾಂ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾಗರಿಕರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಿದು. ಈ ಕುರಿತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಕಲಾಪದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಬಾರದು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 62 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಸ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು 12 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್, ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ, ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. "ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಮತಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮತದಾರರು ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಎಲ್ಇಒಗಳು ಬಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಎಸ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಸಿಎಎಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಇದು ಎಸ್ಐಆರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಎಎ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: