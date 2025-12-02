ETV Bharat / bharat

ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ SIR​ ಗದ್ದಲ: ಇಂದು ಮಕರ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ಸಂಸದರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಕರ ದ್ವಾರದೆದುರು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಸದರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 2, 2025 at 10:15 AM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್​ಐಆರ್​)ಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಸಂಸತ್ತಿನೆದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ನಿನ್ನೆ 12 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಸ್‌ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಉಂಟಾದ ಗದ್ದಲದಿಂದಾಗಿ ಸದನವನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಬೇಕಾಯಿತು.

ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.

"ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಕರ ದ್ವಾರದ ಎದುರು ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸಂಸದ ಮಣಿಕಾಂ ಟ್ಯಾಗೋರ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾಗರಿಕರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಿದು. ಈ ಕುರಿತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಕಲಾಪದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಬಾರದು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 62 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಅನ್ನು 12 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಎಲ್‌ಒಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸಂಸದ ದಿಗ್ವಿಜಯ್​ ಸಿಂಗ್​, ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ, ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. "ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಎಸ್​ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ​ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಮತಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮತದಾರರು ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಎಲ್​ಇಒಗಳು ಬಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಎಸ್​ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ​ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಸಿಎಎಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಇದು ಎಸ್‌ಐಆರ್​ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಎಎ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

