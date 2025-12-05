ETV Bharat / bharat

ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ​ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17 ಲಕ್ಷ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು!

ಗುಜರಾತ್‌ನ ನವೆಂಬರ್​ 4ರಿಂದ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಗಿದ್ದು, ಬಿಎಲ್​ಒಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮತದಾರರ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಭರ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 5, 2025 at 11:56 AM IST

ಅಹಮದಾಬಾದ್(ಗುಜರಾತ್​): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ(ಎಸ್‌ಐಆರ್)ಯ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು 17 ಲಕ್ಷ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮತದಾರರು ಇನ್ನೂ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್ 4ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಾಗಿದ್ದು, ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬಿಎಲ್‌ಒಗಳು) ತಮಗೆ ನಿಗದಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಅಭಿಯಾನ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 11ರ ವರೆಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ.

ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು 2025ರಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿರುವ ಐದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 33 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಮುಗಿದಿದೆ. ನಮೂನೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೀಡಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 182 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 12ರ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬನಸ್ಕಾಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧನೇರಾ ಮತ್ತು ಥರದ್, ದಾಹೋದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಮ್ಖೇಡಾ ಮತ್ತು ದಾಹೋದ್ (ಎಸ್‌ಟಿ), ಅರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಯಾದ್, ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧೋರಾಜಿ, ಜಸ್ದನ್ ಮತ್ತು ಗೊಂಡಲ್, ಜುನಾಗಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇಶೋದ್, ಖೇಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೆಹಮದಾಬಾದ್, ಆನಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಂಭತ್ ಮತ್ತು ನವಸಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಲಾಲ್‌ಪೋರ್ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ. ದಾಂಗ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.94.35ರಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 17 ಲಕ್ಷ ಮೃತ ಮತದಾರ ಹೆಸರು ಇಂದಿಗೂ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 6.14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ. 30 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

3.25 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಬಿಎಲ್​ಒಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಜರಾತ್​ ಸೇರಿದಂತೆ 9 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಾಗಿವೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

