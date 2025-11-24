ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ 44 ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು: SIRನಿಂದ ವಂಚನೆ ಬಯಲು; ಆರೋಪ - ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ!
44 ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ SIRನಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಂಚನೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ದುರ್ಗಾಪುರ (ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಅಂಶವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು 44 ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೂಷಿಸಿದರೆ, ಎಸ್ಐಆರ್ನಿಂದಾಗಿ ಈ ವಂಚನೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಮಾಯಾರಾಣಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬಾಕೆಯ ಹೆಸರು ರಾಜ್ಯದ 44 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಮತಚೀಟಿಯನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದಿನ ಉಪನಾಮ ಮತ್ತು ಗಂಡನ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿದೆ ತನ್ನ ಹೆಸರಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಮಾಯಾರಾಣಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸದ್ಯ ಬರ್ಧಮಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದುರ್ಗಾಪುರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಬೈದ್ಯನಾಥಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಮತದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ವೇಳೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಆಕೆಯ ಎಣಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್ನ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 44 ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಬುರ್ದ್ವಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಂಡವೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೂತ್ ಸಂಖ್ಯೆ 47 ರಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಕಾರ್ಡ್ ವಂಚನೆಯು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಧವೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಯಾರಾಣಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರಂತೆ, ಮಾಯಾರಾಣಿ ಅವರು ಎಸ್ಐಆರ್ಗಾಗಿ ಎಣಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ನ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉತ್ತರ ದಿನಾಜ್ಪುರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣಗಳ ಗೋಸಾಬಾವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಮಾಯಾರಾಣಿ' ಹೆಸರಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಉಪನಾಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಮಂಡಲ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರಾಯ್, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಘೋಷ್ ಅಥವಾ ನಯಾ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವಯಸ್ಸನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು- ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 44 ನಕಲಿ ಗುರುತುಗಳು ಬಂದಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಷವಲ್ಲ. ಇದು ಯೋಜಿತ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ: ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ದುರ್ಬಳಕೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಯಾರಾಣಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು, ನನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಪತಿ ಮರಣಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಬೈದ್ಯನಾಥಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ ಪಟ್ಟಿ ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೈವಾಡವಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾಯಾರಾಣಿ ಅವರಂತೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಂಚನೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬಿಜೆಪಿ ನಿಜವಾದ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಿ, ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮತದಾರರನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೈದ್ಯನಾಥಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಬಿನ್ ಪಾಲ್, "ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಲ್ಲೆ. ಅವರು ಜನರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಂಡುಬರುವುದಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವೇ ಕಾರಣ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಸ್ಐಆರ್ನಿಂದ ಮತಪಟ್ಟಿ ಶುದ್ಧ: ಇತ್ತ, ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಜಿತೇಂದ್ರ ತಿವಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅಮಾಯಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
