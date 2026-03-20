ಮಹಾದೇವ - ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಭಕ್ತರಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಲೀಂ: ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಶಿವನ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಹಿಂದೂ ಎಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಾಯಕ!
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಛಿಂದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಲೀಂ, ಶಿವನು ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ದೇವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 20, 2026 at 10:42 AM IST
ಛಿಂದ್ವಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ದೇವಿ ಜಾಗರಣ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಗುರುವಾರ ಛಿಂದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಲೀಂ, ತಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಲೀಂ ಆಗಿದ್ದರೂ ತಾನು ಸ್ವಭಾವತಃ ಹಿಂದೂ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದ ಅವರು, ಶಿವ ಮತ್ತು ದೇವಿಯ ಭಕ್ತ ತಾವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಸರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಲೀಂ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಹಚ್ಚೆ: ಹಲವಾರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಲೀಂ. ಈಗ ಅವರು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಿ ಜಾಗರಣ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಲೀಂ ಚಿಂದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಮ್ಮೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಅವರನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಲೀಂ, ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಡುತ್ತೀರಿ? ನೀವು ಯಾರು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ನಾನು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಲೀಂ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ನಾನು ಮಾತೃ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರನ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರನ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲೀಂ: ನಾನು ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೂ, ಭಜನೆಗಳು, ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮನಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಲೀಂ.
ಹೆಸರು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ನಂತರ ವಿಷಾದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂತ ಪ್ರೇಮಾನಂದರ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಅಪಾರ ಶಾಂತಿ: ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಲೀಂ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದರು. "ಸಂತ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ದೇಶ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ಸಂತರು. ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಸಹ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಲೀಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತಗಾರ ಮತ್ತು ಸೂಫಿ ಗಾಯಕ; ಮೂಲತಃ ಪಂಜಾಬ್ನವರಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಲೀಂ ಅವರ ತಂದೆ ಪುರಾನ್ ಶಾ ಕೋಟಿ, ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೂಫಿ ಗಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕರಾದ ಹನ್ಸ್ರಾಜ್ ಹನ್ಸ್, ಜಸ್ವೀರ್ ಜಸ್ಸಿ, ಸಬೀರ್ ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಲೀಂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಬೆಳೆದವರು.
