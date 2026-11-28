ತಿರುಪರಂಕುಂದ್ರಂ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಲು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ತಿರುಪರಂಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದವು.
Published : November 28, 2026 at 7:47 PM IST
ಮಧುರೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಮಧುರೈನ ತಿರುಪರಂಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಸಿಕಂದರ್ ಬಾದುಷಾ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇರಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:15ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ತೆರಳಿದರು.
ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಭದ್ರತೆ: ತಿರುಪರಂಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬದ ಬಳಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು. ಇಡೀ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ (CRPF) ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ಈಗ ಇಡೀ ಬೆಟ್ಟವು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿತ್ತು.
ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬದ ಬದಲು, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಉಚ್ಚಿ ಪಿಳ್ಳೈಯಾರ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿತ್ತು.
ಇದು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸದೆ ನ್ಯಾಯಾಂ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ. ನವೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ದೀಪಸ್ತಂಭದಲ್ಲೇ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನೇನಾಯ್ತು? ದೀಪ ಬೆಳಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಬ್ಬರು ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಸ್. ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಮತ್ತು ವಿ. ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಅವರನ್ನು ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿತ್ತು. ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಧುರೈಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯ (CRPF) ಘಟಕವಾದ 'ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್' (RAF) ಭದ್ರತಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ಮಧುರೈನ ತಿರುಪರಂಕುಂದ್ರಂಗೆ ಆಗಮಿಸಿತು.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಗಳ ನಿಯೋಜನೆ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 16 ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ತಂಡಗಳು ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು. 108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವನ್ನೂ ಸಹ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ತಿರುಪರಂಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, 'ಮಧುರೈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ', 'ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಳವಳಿಗಳು' ಮತ್ತು 'ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಜಮಾತ್' ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಧುರೈ ತಮಿಳು ಸಂಗಮದ ಎದುರು ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದವು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಡೇರೆ ಮತ್ತು ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದಾಗ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು.
ಪೊಲೀಸರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಡೇರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.
ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ತಿರುಪರಂಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಧುರೈ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಳಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಕೀಲರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
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