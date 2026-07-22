ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ಅನಿಲ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿ ಭೂಕುಸಿತ: ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 20ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ, ಇನ್ನೂ ಐವರು ನಾಪತ್ತೆ
ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಸುರಂಗ ದುರಂತ - ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲ ಸ್ಫೋಟದ ಶಂಕೆ - ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದ 25 ಕಾರ್ಮಿಕರು - ಎಲ್ಲರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಶಂಕೆ.
Published : July 22, 2026 at 1:30 PM IST
ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ (ಸಿಕ್ಕಿಂ): ಇಲ್ಲಿನ ನಾಮ್ಚಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮರ್ದುಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಚ್ಪಿಸಿ ತೀಸ್ತಾ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಉಂಟಾದ ಭೂಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 20ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಐದು ಜನರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಇವರೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅನಿಲದ ಹಠಾತ್ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಹೊಗೆ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸುರಂಗದ ಒಂದು ಭಾಗ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ದುರಂತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 27 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಳಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Conducted a joint inspection with Hon’ble Governor Shri Om Prakash Mathur Ji at the under-construction tunnel of the NHPC Teesta Stage VI Hydroelectric Project at Samardung, Jholungey, in Namchi District.— Prem Singh Tamang (Golay) (@PSTamangGolay) July 21, 2026
We inspected the tunnel where the tragic incident of July 20 claimed the… pic.twitter.com/zjdsxVINQM
"ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 25 ಜನರಲ್ಲಿ 20 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನಾಮ್ಚಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್ಪಿ) ಸೋನಮ್ ಡಿ ಭುಟಿಯಾ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಯಾವ ಕ್ರಮವೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲ ತುಂಬಿದೆ. ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ, ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೆಯೂ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ತೈಲ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸುರಂಗದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸಗಾರ ಮೃದುಲ್ ಮೊಂಡಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 11 ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಭಯಾನಕ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಪೂರ್ವ ಕೋಲ್ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಕುಂಡು, "ನಾನು, ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸುರಂಗದೊಳಗೆ 7-8 ಶವಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಥುರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರೇಮ್ ಸಿಂಗ್ ತಮಾಂಗ್ ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಎಂ ಪ್ರೇಮ್ ಸಿಂಗ್ ತಮಾಂಗ್, "ಘಟನೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಲವು ತಂಡಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ಸುಮಾರು 27 ಜನರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರದಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ: ಸುರಂಗ ಕುಸಿತ, ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲ ಸ್ಫೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಮಾಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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