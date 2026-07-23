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ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸುರಂಗ ದುರಂತ: ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 22ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ; ಮುಂದುವರಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

Sikkim tunnel tragedy
ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸುರಂಗ ದುರಂತ: ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 22ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ; ಮುಂದುವರಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 23, 2026 at 1:30 PM IST

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ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್/ ಸಿಲಿಗುರಿ: ಸಿಕ್ಕಿಂನ ನಾಮ್ಚಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮರ್ದುಂಗ್ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 22ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮೃತರಲ್ಲಿ 11 ಜನರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರ ಗುರುತುಗಳು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ.

ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ತೀಸ್ತಾ ಹಂತ - 6 ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ 'ADIT-III' ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

Sikkim tunnel tragedy
ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸುರಂಗ ದುರಂತ: ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 22ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ (ETV Bharat)

NHPC ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು, ಅಸನ್ಸೋಲ್‌ನ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಲ್‌ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ECL) ನಿಂದ ಎರಡನೇ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಈ ತಂಡವು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾಮ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅಪಘಾತದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 22ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಇಡೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ದುರಂತದ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 22 ರಂದು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್. ತೆಲಾಂಗ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಐಜಿಪಿ (ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ) ತಾಶಿ ವಾಂಗ್ಯಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

Sikkim tunnel tragedy
ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸುರಂಗ ದುರಂತ: ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 22ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ (ETV Bharat)

1952 ರ ಗಣಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಸುರಂಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ನಿಯಮಗಳು - 2008ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು (SOP ಗಳು) ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಈ ತನಿಖೆಯು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸುರಂಗದ ವಾತಾಯನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅನಿಲ ಪತ್ತೆ ಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಮತಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ವರದಿ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:

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TAGGED:

SIKKIM TUNNEL TRAGEDY
ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸುರಂಗ ದುರಂತ
ಮುಂದುವರಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
DEATH TOLL RISES TO 22

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