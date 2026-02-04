ETV Bharat / bharat

ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಮೃದ್ಧ ಬಹುಬಣ್ಣದ ಗೋವಿನ ಜೋಳದ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರೈತ: ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಹಸನಾಯ್ತು ಬದುಕು!

ಸಂಜಯ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ನಾವೀನ್ಯತೆಯಿಂದ ರೈತರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬಹುಬಣ್ಣದ ಗೋವಿನ ಜೋಳದ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 4, 2026 at 8:59 AM IST

ಸಿಕಾರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಸಿಕಾರ್‌ನ ಪಿಪ್ರಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಬಹುವರ್ಣದ ಗೋವಿನ ಜೋಳವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಂಜಯ್ ಯಾದವ್ ರೈತರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಪ್ರಾಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಿಕಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ. ಇದು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾದವ್ ಅವರ ಕೆಲಸ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಮೃದ್ಧ ಬಹುಬಣ್ಣದ ಗೋವಿನ ಜೋಳದ ತಳಿ (ETV Bharat)

ಯಾದವ್ ಅವರ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭದ ದಾರಿಯೇನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2012 ರಲ್ಲೊ ಅವರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಅವರು ಬೀಜ್ ಅಮೃತ್, ಜೀವಾಮೃತ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಣ್ಣನ್ನು ವಿಷದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಸಿಕಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫತೇಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯಿತು. ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ವಿಧವನ್ನು ನಾನೇಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದರು.

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಹಸನಾಯ್ತು ಬದುಕು! (ETV Bharat)

ಹೀಗೆ ಅವರ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಬಿಳಿ, ಹಳದಿ, ತಿಳಿ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗಳ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳಗಳಿಂದ ಯಾದವ್ ಅಡ್ಡ - ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಹುವರ್ಣದ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಬೆಳೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೇ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಯಾದವ್ ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದರು.

ಬಹುಬಣ್ಣದ ಗೋವಿನ ಜೋಳದ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ETV Bharat)

ಇದೀಗ ಅವರು ಹೊಸ ತಳಿಯ ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಧವನ್ನು ಇತರ ರೈತರೂ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಕನಸು. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾದವ್ ಮೂಲಂಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಳಿ ಮೂಲಂಗಿಯ ಬದಲಿಗೆ, ಅವರು ಕೆಂಪು ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಯವವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಈ ಕೆಂಪು ಮೂಲಂಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮೂಲಂಗಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಬಿಳಿ ಮೂಲಂಗಿ ಕೆಜಿಗೆ 40 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾದರೆ ಇವರು ಬೆಳೆದ ಕೆಂಪು ಮೂಲಂಗಿ ಕೆಜಿಗೆ 60 ರೂ.ಗೆ ಸೇಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯು ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಫಲವತ್ತಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಹ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ರೈತ ಯಾದವ್.

ಇವರ ಈ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಈಗ ಹಳ್ಳಿಯ ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ರೈತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಜಯ್ ಭಾಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನಾನು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಜಟಿಲತೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಮೃದ್ಧ ಬಹುಬಣ್ಣದ ಗೋವಿನ ಜೋಳದ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರೈತ (ETV Bharat)

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಯಾದವ್ ಅವರಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಇದ್ದರೆ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ವಿಷ ಮುಕ್ತ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರೈತ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಂಜಯ್​ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮಾತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸುಧಾರಿತ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಗೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ದೃಢವಾದ ನಿಲುವಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುಡುವಿಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬಯೋಚಾರ್​: ಶುದ್ದ ಗಾಳಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡುವ ಮಾದರಿ ಇದು!

