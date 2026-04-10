ಮೋದಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು; 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್ ದೋಚಿದ ಕಳ್ಳರು

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಇದೇ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಕಳ್ಳರು 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಎಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋದಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ತೋಮ
ಮೋದಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ತೋಮ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 10, 2026 at 4:15 PM IST

ಅಸನ್ಸೋಲ್(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್​ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೃಹತ್​ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಭರವಸೆ, ಭಾಷಣಗಳಿಂದ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಾವೇಶ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನಾವಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಅಸನ್ಸೋಲ್​ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಪೋಲೋ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು 6 ಪ್ರಮುಖ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಲು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು, ಕಂಡ ಕಂಡವರ ಕಿಸೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್​ಗಳು ಕಳವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪ ಖಂಡಿಸಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬರ್ಧಮಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಾಪುರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೊರಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ಪಡೆಯಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, 10 ಮಂದಿ ಶಂಕಿತ ಕಳ್ಳರನ್ನು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದು ಒಪ್ಪಿಸಿದರೂ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸದ್ಯ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಅಸನ್ಸೋಲ್​ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಗ್ನಿಮಿತ್ರ ಪೌಲ್​ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಪೊಲೀಸರು ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಚುನಾವಣಾ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬರ್ಧಮಾನ್, ಪುರುಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಂಕುರಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಮೊಬೈಲ್​, ಚಿನ್ನದ ಸರಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಕಳ್ಳರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದು ಹಿರಾಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಹಲವು ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಕೆಲವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಸಾಗಿದೆ.

Signal Lost: Crowd Cheers As Thieves Cash In And 450 Phones Go Missing At Modi Rally
ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕೆಲವು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಸೋಮನಾಥ್​ ಮಂಡಲ್ ಎಂಬವರು​ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು?. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ದೂರು ಪಡೆಯಲು ಕೂಡಾ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗ ಜುಲನ್​ ಮಂಝಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಫೋನ್​ ಕಳ್ಳತನವಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ನಾನು ಸೈಬಲ್​ ಕ್ರೈಂ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿದೆ. ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ದೂರು ಪಡೆದರು. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಫೋನ್​ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

