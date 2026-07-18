ನೀಟ್ - 2026 ರಿಸಲ್ಟ್: ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಧನೆ
ಸಣ್ಣ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ನೀಟ್ -2026ರ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 18, 2026 at 5:52 PM IST
ಸಹರ್ಸಾ(ಬಿಹಾರ): ಸಣ್ಣ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ನೀಟ್ -2026ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು, ಪೋಷಕರ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರ್ಡ್ -1 ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತುಳಸಿಯಾಹಿ ಹಾಗೂ ಪೂನಂ ದೇವಿ ದಂಪತಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ರಜನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ (21) 3,122 ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸಾಕ್ಷಿ ಕುಮಾರಿ (20) 9,672 ರ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕುಮಾರ್ (18) 26,751 ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರೂ ಈಗ ವೈದ್ಯರಾಗುವತ್ತ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
"ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ, ಅಕ್ಕ ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಅಧ್ಯಯ ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ದಿನಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಯ ನನ್ನ ಪೋಷಕರು, ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಈ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಾನು 13 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದೀಗ ನನ್ನ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ರಜನೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನನ್ನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಸಹ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
"ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿ ಪೂನಂ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಾಕ್ಷಿ ಬಿಹಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಝಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ರಜನೀಶ್, ಜೀವನ್ ದೀಪ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ (CBSE) 10ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಎಸ್ಎನ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ (ಬಿಹಾರ ಮಂಡಳಿ) 12ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೀವನ್ ದೀಪ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ (CBSE) 10ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿಹೌಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ (ಬಿಹಾರ ಮಂಡಳಿ) 12ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಸ್ವಯಂ ಅಧ್ಯಯನ: ಮೂವರೂ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಸಹರ್ಸಾದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ 10 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಯಂ ಅಧ್ಯಯನ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳಿದರು.
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