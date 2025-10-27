ETV Bharat / bharat

ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ

ವಿಶ್ವವೇ ಬೆರಗಾಗುವಂತಹ ರಾಮನ ಮಂದಿರ ಸರ್ವ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಂದಿರದ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.

RAM MANDIR CONSTRUCTION
ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಝಗಮಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಭವ್ಯ ರಾಮಮಂದಿರ (X@Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 27, 2025 at 8:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅಯೋಧ್ಯೆ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ರಾಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ದೇವರುಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ರಾಮನಗರಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮೇಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಂದಿರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಪರಿಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್​ ಹೇಳಿದೆ.

ಸಿದ್ಧವಾದ ಸಪ್ತ ಮಂಟಪಗಳು: ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯ, ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿನ ಶಿವ, ಗಣೇಶ, ಹನುಮಾನ್, ಸೂರ್ಯದೇವ, ಭಗವತಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಶೇಷಾವತಾರ ದೇವಾಲಯಗಳೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ದೇವಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಪ್ತ ಮಂಟಪ ಅಂದರೆ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ವಸಿಷ್ಠ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಮಹರ್ಷಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ, ನಿಷಾದರಾಜ, ಶಬರಿ ಮತ್ತು ಅಹಲ್ಯೆಯ ಮಂಟಪಗಳೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂತ ತುಳಸಿದಾಸ ದೇವಾಲಯ, ಜಟಾಯು ಮತ್ತು ಅಳಿಲಿನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪಂಚವಟಿ, ಗಡಿ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿ: ರಾಮಮಂದಿರ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 10 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಂಚವಟಿ ತ್ವರಿತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 3.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಗಡಿ ಗೋಡೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಚೇರಿ, ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಭಾಂಗಣದಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಅಯೋಧ್ಯಾ ರಾಮನ ಮಂದಿರದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ ನವಮಿಯಂದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಸರಯು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಅಕ್ಷಯ ನವಮಿಯಂದು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ನಗರವನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ತೊಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ವೃದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಮೂರು ಲಿಫ್ಟ್‌ ಅಳವಡಿಕೆ: ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುವ ವೃದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂಪತ್ ರೈ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರ: ಅ.15 ರಿಂದ ಶೇಷಾವತಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸಪ್ತ ಮಂಟಪ, ಕುಬೇರ ಬೆಟ್ಟ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ; ಹಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ನ​ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ವಿಜಯ: ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ

TAGGED:

RAM MANDIR CONSTRUCTION COMPLETED
PANCHKOSHI PARIKRAMA
ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರ
AYODHYA
RAM MANDIR CONSTRUCTION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ದೇಶದ 8 ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ, ಅಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಬೋಧನೆ: ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ 'VF6', 'VF7' ಡೆಲಿವರಿ ಶುರು!: ಇವುಗಳ ರೇಂಜ್​ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

IND vs AUS ಟಿ-20 ಸರಣಿ; ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ!

ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಅನುಕೂಲಕರ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.