'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್' ವೇಳೆ ಯೋಧರಿಗೆ ನೆರವಾದ ಬಾಲಕನಿಗೆ 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ': ಪುಟ್ಟ 'ಸೈನಿಕ' ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ವೇಳೆ ಯೋಧರಿಗೆ ನೆರವಾದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ' ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.
Published : December 26, 2025 at 9:45 PM IST
ಫಿರೋಜ್ಪುರ/ದೆಹಲಿ: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಯೋಧರಿಗೆ ಚಹಾ, ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಇಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) ನವದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.
ಫಿರೋಜ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಕ್ ತರಣ್ ವಾಲಿ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್, ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಧರಿಗೆ ಚಹಾ, ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂದು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಶ್ರವಣ್ ಯೋಧರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಲಕನ ಧೈರ್ಯ, ದೇಶಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ದೇಶ ಕಾಯುವ ಯೋಧರ ಮೇಲೆ ತೋರಿದ ಅಪಾರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದೆ.
#WATCH | Delhi | A 'Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar' awardee says, " when operation sindoor began against pakistan, soldiers came to our village. i thought i should serve them. i used to take milk, tea, buttermilk, and ice for them daily... i feel great to be awarded. i had… pic.twitter.com/q7Tcfr9ig4— ANI (@ANI) December 26, 2025
ಪಾಕ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಹಿಂಡು ಗಡಿಯಾಚೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಡುವೆಯೂ ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರಿಗೆ ನೀರು, ಲಸ್ಸಿ, ಹಾಲು, ಚಹಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಶತ್ರುಗಳ ನೇರ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ದಾಳಿಯ ನಿರಂತರ ಬೆದರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಧರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದವರು ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಸೈನಿಕರಲ್ಲೂ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಬಾಲಕನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್, "ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ನಾನು ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಲು, ಚಹಾ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಐಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೆಂದಿಗೂ ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯೇ ಭರಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೇನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್ನನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಗ್, ಪುಸ್ತಕ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಊಟದ ಬಾಕ್ಸ್, ಕಲರಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೂ ಸೇನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವ ಉಂಟಾಯಿತು. ಶ್ರವಣಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನೂ ಸೇನೆಯೇ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾದಾಗ ಅವರು ಸೇನೆ ಸೇರಲು ಕೂಡಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು.
