ETV Bharat / bharat

'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್' ವೇಳೆ ಯೋಧರಿಗೆ ನೆರವಾದ ಬಾಲಕನಿಗೆ 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ': ಪುಟ್ಟ 'ಸೈನಿಕ' ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ವೇಳೆ ಯೋಧರಿಗೆ ನೆರವಾದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ' ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.

SHRAVAN SINGH
'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್' ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರಿಗೆ ನೆರವಾದ ಬಾಲಕನಿಗೆ 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 26, 2025 at 9:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಫಿರೋಜ್‌ಪುರ/ದೆಹಲಿ: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಯೋಧರಿಗೆ ಚಹಾ, ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಇಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) ನವದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.

ಫಿರೋಜ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಕ್ ತರಣ್ ವಾಲಿ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್‌, ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಧರಿಗೆ ಚಹಾ, ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂದು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಶ್ರವಣ್ ಯೋಧರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಲಕನ ಧೈರ್ಯ, ದೇಶಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ದೇಶ ಕಾಯುವ ಯೋಧರ ಮೇಲೆ ತೋರಿದ ಅಪಾರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಪಾಕ್ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ಹಿಂಡು ಗಡಿಯಾಚೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಡುವೆಯೂ ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್‌ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರಿಗೆ ನೀರು, ಲಸ್ಸಿ, ಹಾಲು, ಚಹಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಶತ್ರುಗಳ ನೇರ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ದಾಳಿಯ ನಿರಂತರ ಬೆದರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಧರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದವರು ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಸೈನಿಕರಲ್ಲೂ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಬಾಲಕನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್, "ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ನಾನು ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಲು, ಚಹಾ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಐಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೆಂದಿಗೂ ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Shravan Singh awarded with Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar at delhi by president of india
ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಬಾಲಕ ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್‌ (ETV Bharat)

ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯೇ ಭರಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೇನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್‌ನನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಗ್, ಪುಸ್ತಕ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಊಟದ ಬಾಕ್ಸ್, ಕಲರಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೂ ಸೇನೆ ನೀಡಿದೆ.

Shravan Singh awarded with Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar at delhi by president of india
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ' ಪಡೆದ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು (ETV Bharat)

ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವ ಉಂಟಾಯಿತು. ಶ್ರವಣಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನೂ ಸೇನೆಯೇ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾದಾಗ ಅವರು ಸೇನೆ ಸೇರಲು ಕೂಡಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್
RASHTRIYA BAL PURASKAR
PRESIDENT OF INDIA
NEW DELHI
SHRAVAN SINGH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.