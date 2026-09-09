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ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 7 ರೂ. ಪಡೆದ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ₹7 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗ

ಅಂಗಡಿಯವ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗ, ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

A fine of Rs.7 lakh for the sake of Rs.7! - Shopkeeper fined Rs.7 lakh for selling a water bottle at an inflated price
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 9, 2026 at 11:15 AM IST

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ಅನ್ನವರಂ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಗಡಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಪರೂಪವೆಂಬಂತೆ, ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ಕಾನೂನು ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ, ಅಲ್ಪ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ತೆರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಾಕಿನಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ನವರಂ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯ ಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿಯಾತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಏಳು ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ವ್ಯಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾಕಿನಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಡೆದ ಕೇವಲ 7 ರೂ.ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಶೋಷಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೂರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಆದೇಶ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಾಕಿನಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿಠಾಪುರಂ ಪ್ರದೇಶದ ಭಕ್ತರಾದ ಡಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರಂದು ಅನ್ನವರಂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಸತ್ಯಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಸತ್ಯದೇವ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ, ಕೋಕೊನಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಟಲಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 18 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿಯವ 25 ರೂ. ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕ ರಾವ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಅನ್ನವರಂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತವು ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ, ಛಲ ಬಿಡದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.

ದೂರಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗ, ಅಂಗಡಿಯವರು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿ.ಹೆಚ್.ರಘುಪತಿ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಾದ ಚಕ್ಕಾ ಸುಶಿ ಮತ್ತು ಚಗಂಟಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಂಡದ ವಿವರ:

7 ರೂ. - ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ (ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು)

10,000 ರೂ. - ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಮಾನಸಿಕ ವೇದನೆಗೆ ಪರಿಹಾರ

5,000 ರೂ. - ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ವೆಚ್ಚ

7,00,000 ರೂ. - ಗ್ರಾಹಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ದಂಡ

ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ 45 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು, ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

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