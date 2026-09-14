ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಣೇಶನ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಳವಡಿಕೆ: ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಅರೆಸ್ಟ್
ಗಣೇಶ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನೋರ್ವ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾನೆ.
Published : September 14, 2026 at 8:28 PM IST
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಇಂದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ವಿಗ್ನ ನಿವಾರಕನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜನರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೋರ್ವ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಗಣೇಶನು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಚಿತ್ರ ಇರುವ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಈ ದಿನದಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್, ಫರ್ನಿಚೇರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್, ಬೊರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ 'ದಿಂಡಿಗಲ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಶಾಪ್'ನ ಮಾಲೀಕ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ - ತಿರುಚೆಂಡೂರ್ ನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿ. ಎಂ. ಚಾತಿರಾಮ್ ಬಳಿಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸುವನಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಗಣೇಶ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ದೇವರಾಗಿದ್ದು, ಆತನನ್ನೇ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಯ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಕ್ತರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದೂಗಳು ಈ ಅವಮಾನಕರ ಬ್ಯಾನರ್ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ (ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 12) ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಎಂಬುವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳನ್ನು ಜಾಹೀರಾತುಗೆ ಬಳಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ನಿನ್ನೆ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಜಯಂತ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತರಹೇವಾರಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಜಯಂತ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಆತ ಈಗ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
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