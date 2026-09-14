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ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಣೇಶನ ಬ್ಯಾನರ್​ ಅಳವಡಿಕೆ: ಚಿಕನ್​ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಅರೆಸ್ಟ್​

ಗಣೇಶ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾನರ್​ ಹಾಕಿದ ಚಿಕನ್​ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನೋರ್ವ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾನೆ.

File Photo
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 14, 2026 at 8:28 PM IST

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ತಿರುನೆಲ್​ವೇಲಿ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಇಂದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ವಿಗ್ನ ನಿವಾರಕನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜನರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೋರ್ವ ಚಿಕನ್​ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಗಣೇಶನು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಚಿತ್ರ ಇರುವ ಬ್ಯಾನರ್​ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಈ ದಿನದಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ, ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್ಸ್​​, ಫರ್ನಿಚೇರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್​, ಬೊರ್ಡ್​ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ 'ದಿಂಡಿಗಲ್​ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಶಾಪ್​'ನ ಮಾಲೀಕ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ - ತಿರುಚೆಂಡೂರ್​ ನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿ. ಎಂ. ಚಾತಿರಾಮ್ ಬಳಿಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಈ ಬ್ಯಾನರ್​ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಚಿಕನ್​ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸುವನಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಗಣೇಶ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ದೇವರಾಗಿದ್ದು, ಆತನನ್ನೇ ಚಿಕನ್​ ಅಂಗಡಿಯ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಕ್ತರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಹಿಂದೂಗಳು ಈ ಅವಮಾನಕರ ಬ್ಯಾನರ್​ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ (ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 12) ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಲ್ವರಾಜ್​ ಎಂಬುವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಬ್ಯಾನರ್​ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಬ್ಯಾನರ್​ ಗಳನ್ನು ಜಾಹೀರಾತುಗೆ ಬಳಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ನಿನ್ನೆ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಚಿಕನ್​ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಜಯಂತ್​ನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತರಹೇವಾರಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಟ್ರೆಂಡ್​ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಚಿಕನ್​ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಜಯಂತ್​ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಆತ ಈಗ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

GANESHA COOKING CHICKEN BIRYANI
CHICKEN SHOP OWNER ARRESTED
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ
DEPICTING GANESHA SHOP OWNER ARREST

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