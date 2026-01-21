ETV Bharat / bharat

ಇದೊಂದು ರೋಚಕ, ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಳ್ಳತನ: ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ 60 ಅಡಿ ಉದ್ದದ 15 ಟನ್​​ ತೂಕದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೇತುವೆಯನ್ನೇ ಕದ್ದೊಯ್ದ ಖದೀಮರು!

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಕೊರ್ಬಾದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು 60 ಅಡಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕೋನಗಳನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.

Shocking Theft: Entire Iron Bridge Vanishes Overnight
ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ 60 ಅಡಿ ಉದ್ದದ 15 ಟನ್​​ ತೂಕದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೇತುವೆಯನ್ನೇ ಕದ್ದೊಯ್ದ ಖದೀಮರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 21, 2026 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೊರ್ಬಾ: ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಕೊರ್ಬಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಳ್ಳತನವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಧೋಧಿಪಾರಾದ ರಷ್ಯನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಳಿಯ ಕಾಲುವೆ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಡಬ್ಲ್ಯುಆರ್‌ಡಿ) ಕಾಲುವೆ ಮೇಲೆ ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಮಂಗ ಮಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Shocking Theft: Entire Iron Bridge Vanishes Overnight In Chhattisgarh
ಇದೊಂದು ರೋಚಕ, ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಳ್ಳತನ (ETV Bharat)

ಬಹುಶಃ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ಟರ್ ಬಳಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿರುವ ಕಳ್ಳರು ಅದನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಭಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸೇತುವೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೇತುವೆ ಕದ್ದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳರು 10 ರಿಂದ 15 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್​: ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಕಾಣೆಯಾದ ಸೇತುವೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಬಾದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Shocking Theft: Entire Iron Bridge Vanishes Overnight In Chhattisgarh
60 ಅಡಿ ಉದ್ದದ 15 ಟನ್​​ ತೂಕದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೇತುವೆ ಕಳ್ಳತನ (ETV Bharat)

ಎಸ್​​​ಪಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧಾರ: ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿವಾಸಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್​ ಶ್ರೀವಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು, ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀವಾಸ್​ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೇತುವೆಯು ಸುಮಾರು 60 ಅಡಿ ಉದ್ದವಿದ್ದು, 10 ರಿಂದ 15 ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ತೂಕವಿತ್ತು ಎಂದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕಳ್ಳರ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೋಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೇತುವೆಯ ಕಣ್ಮರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.

Shocking Theft: Entire Iron Bridge Vanishes Overnight In Chhattisgarh
60 ಅಡಿ ಉದ್ದದ 15 ಟನ್​​ ತೂಕದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೇತುವೆ ಕಳ್ಳತನ (ETV Bharat)

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಸ್‌ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಕೊರ್ಬಾ ನಗರದ ಸಿಎಸ್‌ಪಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೇತುವೆಯ ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮೂಲಕ ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾದ ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ -BNS ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ:

SIR ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ: ಡಿಸಿಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಸೂಚನೆ

ವಯಸ್ಸು 70 ಆದರೂ 30ರ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು: ವೇಟ್​ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಇವರು ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ!

Gen-Zಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಉಗ್ರರೂಪ ಪಡೆದ ಜೆನ್​-ಜಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳು; ಬದಲಾದ ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಸ್ವರೂಪ

TAGGED:

BRIDGE THEFT
KORBA
CHHATTISGARH
SHOCKING THEFT
IRON BRIDGE VANISHES OVERNIGHT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.