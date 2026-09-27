ETV Bharat / bharat

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶೌಚಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವು!

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

DEATH IN PUBLIC TOILET
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 27, 2026 at 3:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅನಿಲದ ತೀವ್ರ ದುರ್ನಾತದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಉಪನಗರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶವಾದ ರಾಮ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವ ಮೃಣಾಲ್ತಾಯಿ ಗೋರೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೇಟ್ ಎದುರು ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅನಿಲವು ಹರಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತಪಟ್ಟ ಯುವಕರನ್ನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಧನಿವಾರ್ (24) ಮತ್ತು ಭಾವಿನ್ ದೇಸಾಯಿ (18) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೀವ್ರವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಾಸನೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಶೌಚಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ಭಾವಿನ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗಿ, ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ತಕ್ಷಣವೇ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡು, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಜೋಗೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ವೈದ್ಯರು, ಇಬ್ಬರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲ ಹೇಗೆ ಹರಡಿತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ
SUFFOCATION IN TOILET
MUMBAI PUBLIC TOILET
ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾವು
DEATH IN PUBLIC TOILET

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.