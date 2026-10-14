ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಜನಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಶಿಶು ಮುಟ್ಟಲೂ ಹಿಂಜರಿದ ಹೆತ್ತವರು: ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ ಶವವಾಹನ ಚಾಲಕ!
ಶಿಶು ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಜನಿಸಿ ಬಳಿಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಪೋಷಕರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶವವಾಹನ ಚಾಲಕ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 14, 2026 at 6:47 PM IST
ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಅವಧಿಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಶಿಶುವನ್ನು ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಪೋಷಕರೇ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ, ಶವ ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದು ಮಗುವಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಬೇಡವಾದ ಶಿಶುವಿನ ಶವವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿದ ಶವವಾಹನ ಚಾಲಕ ದೇವರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ರಕ್ತ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ ಶಿಶುವಿನ ಶವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹೆತ್ತವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚಾಲಕನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಸೇವೆಗೆ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎದುರಿದ್ದರೂ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸದ ತಂದೆ! ಇನ್ನೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ದೂರದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಕರೆದರೂ ಆತ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾಗಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಚಾಲಕ ದೇವರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಶಿಶು: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಲಗಾಂವ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಂಪತಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶಿಶು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರದ ಶಿಶು ಜಗತ್ತು ನೋಡುವ ಮೊದಲೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅದರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಶವ ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹನವನ್ನು ಕರೆಸಿ ನೀವೇ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಇದ್ದು, ನಮಗೆ ಸೂತಕ ತಗುಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಬೂಬು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಶುವನ್ನು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಂದೆ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಶಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಎಂದೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳು: ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಕೀಲ ವಿಜಯ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಶಿಶು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯದ ಕಾರಣ ಪೋಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಡನಾಟ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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