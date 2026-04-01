ದ್ರೋಹ! 2 ತಿಂಗಳ ಶಿಶುವನ್ನು 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ತಂದೆ

ತಂದೆಯೇ ತನ್ನ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಶಿಶುವನ್ನು 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 1, 2026 at 3:33 PM IST

ಚೆನ್ನೂರು(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ತಂದೆಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಶಿಶುವನ್ನು 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರದ ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆನ್ನೂರಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೈದುಕೂರಿನ ದಂಡು ಬಾಲನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣಮ್ಮ ದಂಪತಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಶಿಶು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಚೆನ್ನೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆ ತೆಗೆಸಲು ಪತಿ ಬಾಲನಾರಾಯಣ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು, ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣಮ್ಮರನ್ನು ಅದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು.

ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿ, ಪತಿ ಬಾಲನಾರಾಯಣ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಶಿಶುವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಾಯಿ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಶಿಶುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆಕೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಬಾಲನಾರಾಯಣ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಶಿಶುವಿನ ತಾಯಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೈದುಕೂರಿನ ಸಮಗ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವೆ (ಐಸಿಡಿಎಸ್) ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಶು ಮಾರಾಟ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1.7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ತಿಂಗಳ ಮಗು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ತಂದೆ: ತೆಲಂಗಾಣದ ಮೇದಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹವೇಲಿ ಘನಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಮ್ಸಾನ್‌ಪಲ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು 1.70 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಿ ತಂದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆರೋಪಿ ತಂದೆಯು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ದಂಪತಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕರೆದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು.

ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಈತನ ಪತ್ನಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಳು. ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆ, ಮಗುವಿನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದ. ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ದಂಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದ. 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ 1.70 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮಗುವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಬಂದ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೇದಕ್ ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

