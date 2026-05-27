ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಮಾರಿದ ಪತಿ: ಇದು ಏಳು ಜನ್ಮದ ನಂಟಲ್ಲ, ₹50 ಸಾವಿರದ ಗಂಟು!

ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೀಗೂ ನಡೆಯುತ್ತವಾ ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ದನ - ಕರುಗಳು, ವಸ್ತುಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 27, 2026 at 7:42 PM IST

ಅಹಮದಾಬಾದ್​ (ಗುಜರಾತ್​): 'ಪತಿ- ಪತ್ನಿಯ ನಂಟು ಏಳು ಜನ್ಮಗಳ ಗಂಟು' ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಅಂದರೆ, ದಂಪತಿ ಹುಟ್ಟು- ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನ್ಮಗಳವರೆಗೂ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ವಿವಾಹದ ವೇಳೆ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪತಿ ಮುರಿದಿದ್ದಾನೆ.

ಅದೇನಪ್ಪಾ ಎಂದರೆ, ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬರಿಯ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ ದುರುಳರು ಆಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಪತಿ ಸೇರಿ ಏಳು ಕಿರಾತಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಮುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನಾಪತ್ತೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಪತಿ: ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿರುವುದು ಬನಸ್ಕಾಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಲನ್ಪುರದಲ್ಲಿ. ದುರುಳ ಪತಿ ತನ್ನಾಕೆಯನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆಕೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿವೆ.

ಆತನನ್ನೇ ಪೊಲೀಸರು ಕಠಿಣ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ತಾನೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿ ಪತಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಇತರರಿಗೆ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಆತನೇ ನಾಪತ್ತೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ. ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದವು. ತನಗೆ ಆಕೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಆರೋಪಗಳಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ: ಇತ್ತ, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಆಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪತಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಒಡವೆಗಳನ್ನೂ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮಹಿಳೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 6 ಮಂದಿ ದುರುಳರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

