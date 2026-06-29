315 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಕಂಟಕ: ಬರದಿಂದ ರೈತರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಸೂಚನೆ
ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಬರದಿಂದ ರೈತರ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆ.
Published : June 29, 2026 at 7:28 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೆ. ಇದರಿಂದ, ರೈತರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದು, ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಎಂದು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ 315 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 111 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬರ ಎದುರಿಸಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿಗಳು ಈಗಲೇ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿ ಎಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಕಾಸ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
315 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಕಂಟಕ: 14 ರಾಜ್ಯಗಳ 315 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಬಾಧೆ ಎದುರಿಸಲಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಕೆರೆಗಳು, ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು, ಸ್ಟಾಪ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚೀಲಗಳಿಂದ ತಡೆವೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಟ್ಟುಗಳಂತಹ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಿಯಮಿತ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮುಂಗಡ ಸಿದ್ಧತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ನೀರನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬಳಸಲು ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಡಿ: ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯೇತರ ಅವಕಾಶಗಳಾದ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ ಕಲ್ಪನೆಯ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಎವೈ), ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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