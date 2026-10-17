ಶಿವ ಶರ್ಮಾ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ; ಶ್ರದ್ಧಾ ದುಬೆ ಮತ್ತಿತರರ ವಿರುದ್ದ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿ
ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ದುಬೆ ಎಂಬಾತ ಈಗ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು.
Published : October 17, 2026 at 4:23 PM IST
ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿ ಶಿವ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೊಂದು ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಾರಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಂದು ಹಜರತ್ಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾಲೂ ಅಡ್ಡಾ ಬಳಿ ಇರುವ ಅವಧ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್'ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಶಿವ ಶರ್ಮಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ದುಬೆ ಎಂಬುವರು ಈಗ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು.
ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ದುಬೆ, ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿ ರಶ್ಮಿ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಚಾಲಕ ತನ್ವೀರ್ ಅಲಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ದಾನಿಶ್ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಾರಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈವರೆಗಿನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಹಜರತ್ಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಮೂವರ ಶೋಧ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದ ಲಕ್ನೋ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇವರು ನೇಪಾಳ ಗಡಿ ಸಮೀಪವಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಹ್ರೈಚ್ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ನೇಪಾಳದ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹಜರತ್ಗಂಜ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಶಂಕಿತರು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹಲವು ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದಲೂ ನೆರವು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಶಿವ ಶರ್ಮಾ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಅವರ ತಾಯಿ ರಂಜನಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ದುಬೆ, ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿ ರಶ್ಮಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ, ನಂತರ ಅವನನ್ನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಕುಟುಂಬದವರ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹಜರತ್ಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯು ಶಿವ ಅವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ 11 ಬಾಹ್ಯ ಗಾಯಗಳಿರುವುದನ್ನು, ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಛಿದ್ರಗೊಂಡಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಗುಲ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿ-ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ: 7 ಸಾವು, 15 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ
ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರ ಸಾವು; ವಿಷಪೂರಿತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು